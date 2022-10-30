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Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП - РИА Новости, 30.10.2022
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Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП
Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП - РИА Новости, 30.10.2022
Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП
Движение на Рябиновой улице на западе Москвы в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:32
2022-10-30T22:32
происшествия
авто
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице на западе Москвы в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Вечером в воскресенье, по данным экстренных служб, массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин."На Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 столкнулись несколько автомобилей... Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Как отмечается, на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
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происшествия, авто, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Авто, Москва, Кутузовский проспект
22:32 30.10.2022
 
Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП

Движение на Рябиновой улице в Москвы полностью перекрыто из-за ДТП с несколькими машинами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице на западе Москвы в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Вечером в воскресенье, по данным экстренных служб, массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин.
"На Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 столкнулись несколько автомобилей... Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
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ПроисшествияАвтоМоскваКутузовский проспект
 
 
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