https://ria.ru/20221030/dtp-1827969113.html

Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП

Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП - РИА Новости, 30.10.2022

Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП

Движение на Рябиновой улице на западе Москвы в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:32

2022-10-30T22:32

2022-10-30T22:32

происшествия

авто

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице на западе Москвы в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Вечером в воскресенье, по данным экстренных служб, массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин."На Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 столкнулись несколько автомобилей... Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто", - говорится в сообщении.Как отмечается, на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.

https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html

москва

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, кутузовский проспект