https://ria.ru/20221030/dtp-1827967764.html
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин
Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:16
2022-10-30T22:16
2022-10-30T22:29
происшествия
москва
кутузовский проспект
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_0:220:2137:1422_1920x0_80_0_0_1847963ec5c22e1baed77656d24c7079.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. В Telegram-канале департамента транспорта Москвы информировали о ДТП с несколькими машинами на Рябиновой улице. Отмечалось, что движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто.По данным полиции, на Рябиновой улице инцидент произошел в воскресенье около 21.30 на эстакаде."Произошло несколько ДТП, общее число автомобилей может доходить до 20. По предварительным данным, два человека нуждаются в медицинской помощи", – рассказал собеседник агентства.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего в ДТП участвовали около 50 автомобилей, три человека пострадали.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html
https://ria.ru/20221028/dtp-1827679813.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_241:0:2137:1422_1920x0_80_0_0_20fce1cc984ab7abe77df087cf5cc6d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект, авто
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Авто
22:16 30.10.2022 (обновлено: 22:29 30.10.2022)
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин
На Рябиновой улице в Москве столкнулись около 20 машин, движение полностью перекрыто
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте
также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. В Telegram-канале департамента транспорта Москвы информировали о ДТП с несколькими машинами на Рябиновой улице. Отмечалось, что движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто.
По данным полиции, на Рябиновой улице инцидент произошел в воскресенье около 21.30 на эстакаде.
"Произошло несколько ДТП, общее число автомобилей может доходить до 20. По предварительным данным, два человека нуждаются в медицинской помощи", – рассказал собеседник агентства.
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего в ДТП участвовали около 50 автомобилей, три человека пострадали.
Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.