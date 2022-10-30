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В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин - РИА Новости, 30.10.2022
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В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин
Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:16
2022-10-30T22:29
происшествия
москва
кутузовский проспект
авто
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. В Telegram-канале департамента транспорта Москвы информировали о ДТП с несколькими машинами на Рябиновой улице. Отмечалось, что движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто.По данным полиции, на Рябиновой улице инцидент произошел в воскресенье около 21.30 на эстакаде."Произошло несколько ДТП, общее число автомобилей может доходить до 20. По предварительным данным, два человека нуждаются в медицинской помощи", – рассказал собеседник агентства.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего в ДТП участвовали около 50 автомобилей, три человека пострадали.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html
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происшествия, москва, кутузовский проспект, авто
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Авто
22:16 30.10.2022 (обновлено: 22:29 30.10.2022)
 
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин

На Рябиновой улице в Москве столкнулись около 20 машин, движение полностью перекрыто

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. В Telegram-канале департамента транспорта Москвы информировали о ДТП с несколькими машинами на Рябиновой улице. Отмечалось, что движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто.
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По данным полиции, на Рябиновой улице инцидент произошел в воскресенье около 21.30 на эстакаде.
"Произошло несколько ДТП, общее число автомобилей может доходить до 20. По предварительным данным, два человека нуждаются в медицинской помощи", – рассказал собеседник агентства.
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего в ДТП участвовали около 50 автомобилей, три человека пострадали.
Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
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ПроисшествияМоскваКутузовский проспектАвто
 
 
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