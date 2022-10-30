https://ria.ru/20221030/dtp-1827967764.html

В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин

В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин - РИА Новости, 30.10.2022

В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин

Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:16

2022-10-30T22:16

2022-10-30T22:29

происшествия

москва

кутузовский проспект

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_0:220:2137:1422_1920x0_80_0_0_1847963ec5c22e1baed77656d24c7079.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. В Telegram-канале департамента транспорта Москвы информировали о ДТП с несколькими машинами на Рябиновой улице. Отмечалось, что движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто.По данным полиции, на Рябиновой улице инцидент произошел в воскресенье около 21.30 на эстакаде."Произошло несколько ДТП, общее число автомобилей может доходить до 20. По предварительным данным, два человека нуждаются в медицинской помощи", – рассказал собеседник агентства.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего в ДТП участвовали около 50 автомобилей, три человека пострадали.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.

https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html

https://ria.ru/20221028/dtp-1827679813.html

москва

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, кутузовский проспект, авто