21:16 30.10.2022 (обновлено: 21:49 30.10.2022)
В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель
В деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую жители жаловались Меркель
Ремонт дороги. Архивное фото
ОМСК, 30 окт — РИА Новости. В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.
Женщина проживает в Верхнем Карбуше, именно она была инициатором обращения к Меркель. Представитель Германии Надин Вахтер тогда ответила жителям, что сочувствует их проблеме, но не может повлиять на работу чиновников в России. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что власти села проявили недопустимую халатность и проигнорировали ситуацию, а также посоветовал им принять меры.
Ремонтировать дорогу начала компания "СибРос" в конце августа 2022 года. Долгожданное открытие состоится 4 ноября.
"Жители деревни Верхний Карбуш приглашают 4 ноября 2022 года в 12:00 (9:00 мск) на открытие новой дороги по улице Карбышева, 23, на новом асфальте. В программе торжественная часть, обращение к Ангеле Меркель и Дмитрию Пескову, концерт народной самодеятельности. Жители угощают друзей", — рассказала Дроздова.
Депутат добавила, что подрядчик уже сделал ливневки и провел новый водопровод. Остались лишь мелкие работы, которые скоро завершат.
Деревня располагается на территории Троицкого сельского поселения. В начале ХХ века ее основали переселенцы из Германии. Верхний Карбуш находится в 20 километрах от Омска. В деревне проживают около 500 человек.