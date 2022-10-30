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В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель - РИА Новости, 30.10.2022
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В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель
В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель - РИА Новости, 30.10.2022
В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель
В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:16
2022-10-30T21:49
общество
ангела меркель
германия
омская область
россия
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ОМСК, 30 окт — РИА Новости. В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.Женщина проживает в Верхнем Карбуше, именно она была инициатором обращения к Меркель. Представитель Германии Надин Вахтер тогда ответила жителям, что сочувствует их проблеме, но не может повлиять на работу чиновников в России. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что власти села проявили недопустимую халатность и проигнорировали ситуацию, а также посоветовал им принять меры. Ремонтировать дорогу начала компания "СибРос" в конце августа 2022 года. Долгожданное открытие состоится 4 ноября.Депутат добавила, что подрядчик уже сделал ливневки и провел новый водопровод. Остались лишь мелкие работы, которые скоро завершат.Деревня располагается на территории Троицкого сельского поселения. В начале ХХ века ее основали переселенцы из Германии. Верхний Карбуш находится в 20 километрах от Омска. В деревне проживают около 500 человек.
https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html
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общество, ангела меркель, германия, омская область, россия
Общество, Ангела Меркель, Германия, Омская область, Россия
21:16 30.10.2022 (обновлено: 21:49 30.10.2022)
 
В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель

В деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую жители жаловались Меркель

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ремонт дороги. Архивное фото
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ОМСК, 30 окт — РИА Новости. В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.
Женщина проживает в Верхнем Карбуше, именно она была инициатором обращения к Меркель. Представитель Германии Надин Вахтер тогда ответила жителям, что сочувствует их проблеме, но не может повлиять на работу чиновников в России. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что власти села проявили недопустимую халатность и проигнорировали ситуацию, а также посоветовал им принять меры.
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"Жители деревни Верхний Карбуш приглашают 4 ноября 2022 года в 12:00 (9:00 мск) на открытие новой дороги по улице Карбышева, 23, на новом асфальте. В программе торжественная часть, обращение к Ангеле Меркель и Дмитрию Пескову, концерт народной самодеятельности. Жители угощают друзей", — рассказала Дроздова.

Депутат добавила, что подрядчик уже сделал ливневки и провел новый водопровод. Остались лишь мелкие работы, которые скоро завершат.
Деревня располагается на территории Троицкого сельского поселения. В начале ХХ века ее основали переселенцы из Германии. Верхний Карбуш находится в 20 километрах от Омска. В деревне проживают около 500 человек.
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ОбществоАнгела МеркельГерманияОмская областьРоссия
 
 
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