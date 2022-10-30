https://ria.ru/20221030/doroga-1827961690.html

В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель

В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель - РИА Новости, 30.10.2022

В омской деревне восстановили дорогу, на которую жители жаловались Меркель

В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T21:16

2022-10-30T21:16

2022-10-30T21:49

общество

ангела меркель

германия

омская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80f9657a7880452de89932d0d0406e51.jpg

ОМСК, 30 окт — РИА Новости. В омской деревне Верхний Карбуш отремонтировали дорогу, на которую местные жители жаловались бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.Женщина проживает в Верхнем Карбуше, именно она была инициатором обращения к Меркель. Представитель Германии Надин Вахтер тогда ответила жителям, что сочувствует их проблеме, но не может повлиять на работу чиновников в России. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что власти села проявили недопустимую халатность и проигнорировали ситуацию, а также посоветовал им принять меры. Ремонтировать дорогу начала компания "СибРос" в конце августа 2022 года. Долгожданное открытие состоится 4 ноября.Депутат добавила, что подрядчик уже сделал ливневки и провел новый водопровод. Остались лишь мелкие работы, которые скоро завершат.Деревня располагается на территории Троицкого сельского поселения. В начале ХХ века ее основали переселенцы из Германии. Верхний Карбуш находится в 20 километрах от Омска. В деревне проживают около 500 человек.

https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html

https://ria.ru/20220609/dorogi-1794240160.html

германия

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ангела меркель, германия, омская область, россия