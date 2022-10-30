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Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/diversanty-1827910197.html
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре - РИА Новости, 30.10.2022
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:06
2022-10-30T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища.На кадрах, снятых прибором ночного видения, показано, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов.Как отмечалось ранее в брифинге Минобороны, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы войск Украины для проникновения в город Энергодар Запорожской области был уничтожен один быстроходный украинский катер.
https://ria.ru/20221025/diversanty-1826420252.html
энергодар
россия
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Кадры уничтожения украинских диверсантов на Каховском водохранилище
Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища.
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в мире, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
16:06 30.10.2022 (обновлено: 16:15 30.10.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре

Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища.
На кадрах, снятых прибором ночного видения, показано, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов.
Как отмечалось ранее в брифинге Минобороны, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы войск Украины для проникновения в город Энергодар Запорожской области был уничтожен один быстроходный украинский катер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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