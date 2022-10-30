https://ria.ru/20221030/diversanty-1827910197.html

Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре

Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре - РИА Новости, 30.10.2022

Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре

Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:06

2022-10-30T16:06

2022-10-30T16:15

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища.На кадрах, снятых прибором ночного видения, показано, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов.Как отмечалось ранее в брифинге Минобороны, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы войск Украины для проникновения в город Энергодар Запорожской области был уничтожен один быстроходный украинский катер.

https://ria.ru/20221025/diversanty-1826420252.html

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Кадры уничтожения украинских диверсантов на Каховском водохранилище Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. 2022-10-30T16:06 true PT0M12S

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в мире, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область