https://ria.ru/20221030/diktant-1827879524.html

В "Географическом диктанте" в Узбекистане приняли участие более ста человек

В "Географическом диктанте" в Узбекистане приняли участие более ста человек - РИА Новости, 30.10.2022

В "Географическом диктанте" в Узбекистане приняли участие более ста человек

Более 100 человек приняли участие в "Географическом диктанте" в Узбекистане, сообщает в воскресенье пресс-служба представительства Россотрудничества в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:04

2022-10-30T12:04

2022-10-30T12:04

русское географическое общество

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в "Географическом диктанте" в Узбекистане, сообщает в воскресенье пресс-служба представительства Россотрудничества в республике."В Узбекистане 30 октября прошла ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества – "Географический диктант". Несмотря на то, что акция проходила в выходной день, в ней приняло участие более 100 желающих проверить свои знания в области географии, геологии и истории России", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В пресс-службе отметили, что такие акции вызывают большой интерес в Узбекистане среди людей разных поколений. "Подобные проекты дают возможность не только проверить свои знания, но и обогатиться новыми, способствуют популяризации науки и повышению интереса к изучению географии во всем мире", - добавили в представительстве.Акция проводится с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества, президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. В этом году диктант пройдет под слоганом "Мой край. Моя страна. Мои открытия". Уже в восьмой раз тысячи площадок по всей России и за рубежом откроют свои двери для желающих проверить знания по географии.Сам диктант будет состоять из 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть (10 вопросов) базового уровня ("географический ликбез") составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Участниками диктанта могут стать все желающие, владеющие русским языком.

https://ria.ru/20221029/primakov-1827703634.html

https://ria.ru/20221029/aktsiya-1827715066.html

узбекистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

русское географическое общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), узбекистан