https://ria.ru/20221030/dialog-1827881114.html

В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности

В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности - РИА Новости, 30.10.2022

В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности

РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах, заявил... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:23

2022-10-30T12:23

2022-10-30T14:24

в мире

сергей лавров

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и её безопасности", - сказал он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", показанного в эфире Первого канала."Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет", - подчеркнул Лавров.Он добавил, что готовность России к переговорам, остается неизменной."За последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером. Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил Лавров.Он добавил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.

https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html

https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия