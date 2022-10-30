https://ria.ru/20221030/dialog-1827881114.html
В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности
В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности - РИА Новости, 30.10.2022
В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности
РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах, заявил... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:23
2022-10-30T12:23
2022-10-30T14:24
в мире
сергей лавров
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и её безопасности", - сказал он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", показанного в эфире Первого канала."Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет", - подчеркнул Лавров.Он добавил, что готовность России к переговорам, остается неизменной."За последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером. Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил Лавров.Он добавил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.
https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html
https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, россия
В мире, Сергей Лавров, Россия
12:23 30.10.2022 (обновлено: 14:24 30.10.2022)
В МИД назвали условия для диалога с Западом по снижению напряженности
Глава МИД Лавров подтвердил, что Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости.
РФ готова к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут поступать реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и её безопасности", - сказал он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", показанного в эфире Первого канала.
"Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что готовность России к переговорам, остается неизменной.
"За последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером. Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил Лавров.
Он добавил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.