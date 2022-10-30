https://ria.ru/20221030/deltaplan-1827900333.html
Прокуратура начала проверку после падения дельтаплана в Адыгее
Прокуратура начала проверку после падения дельтаплана в Адыгее - РИА Новости, 30.10.2022
Прокуратура начала проверку после падения дельтаплана в Адыгее
Южная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту падения мотодельтаплана в Майкопском районе Республики Адыгея, в результате крушения погибли два... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:00
2022-10-30T15:00
2022-10-30T15:00
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура сообщила о проверке по факту падения мотодельтаплана в Майкопском районе Республики Адыгея, в результате крушения погибли два человека."По поручению Южной транспортной прокуратуры Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением 30 октября около 11 часов мотодельтоплана в районе автодороги...", - говорится в сообщении.Ранее стало известно, что в результате происшествия погибли два человека. Личности погибших установлены: это пилот - мужчина 1974-го года рождения, проживающий в Майкопском районе, и пассажирка - женщина 1979-го года рождения, жительница Ростова-на-Дону, по данным ГУ МЧС по Республики Адыгея.
https://ria.ru/20221026/pkhuket-1826846390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости - туризм, республика адыгея
Туризм, Происшествия, Новости - Туризм, Республика Адыгея
Прокуратура начала проверку после падения дельтаплана в Адыгее
Прокуратура начала проверку после падения дельтаплана и гибели двух человек в Адыгее