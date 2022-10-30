https://ria.ru/20221030/davka-1827894658.html

В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек

В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек - РИА Новости, 30.10.2022

В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает конголезское информационное... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:16

2022-10-30T14:16

2022-10-30T14:16

в мире

киншаса (город)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает конголезское информационное агентство ACP со ссылкой на полицию.Как сообщается, инцидент произошел в субботу на крупнейшем стадионе столицы, где проходил концерт известного конголезского певца Фалли Ипупы. Среди погибших семеро зрителей и один полицейский."Во время концерта певца Фалли Ипупы на стадионе Martyrs погибли восемь человек, в том числе полицейский. Причина этих смертей – давка", - приводит агентство слова главы полиции города.

https://ria.ru/20220529/ssha-1791577659.html

киншаса (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киншаса (город)