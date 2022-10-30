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В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек - РИА Новости, 30.10.2022
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В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек
В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек - РИА Новости, 30.10.2022
В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает конголезское информационное... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:16
2022-10-30T14:16
в мире
киншаса (город)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает конголезское информационное агентство ACP со ссылкой на полицию.Как сообщается, инцидент произошел в субботу на крупнейшем стадионе столицы, где проходил концерт известного конголезского певца Фалли Ипупы. Среди погибших семеро зрителей и один полицейский."Во время концерта певца Фалли Ипупы на стадионе Martyrs погибли восемь человек, в том числе полицейский. Причина этих смертей – давка", - приводит агентство слова главы полиции города.
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Дарья Буймова
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в мире, киншаса (город)
В мире, Киншаса (город)
14:16 30.10.2022
 
В ДР Конго из-за давки на концерте погибли восемь человек

В ДР Конго из-за давки на концерте в Киншасе погибли восемь человек

© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / John Bompengo
Полиция в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли из-за давки на концерте в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает конголезское информационное агентство ACP со ссылкой на полицию.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу на крупнейшем стадионе столицы, где проходил концерт известного конголезского певца Фалли Ипупы. Среди погибших семеро зрителей и один полицейский.
"Во время концерта певца Фалли Ипупы на стадионе Martyrs погибли восемь человек, в том числе полицейский. Причина этих смертей – давка", - приводит агентство слова главы полиции города.
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В миреКиншаса (город)
 
 
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