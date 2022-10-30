https://ria.ru/20221030/davka-1827871838.html
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153 - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153
Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:04
2022-10-30T11:04
2022-10-30T11:18
в мире
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает газета "Хангере".По состоянию на 17.00 (11.00 мск) трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 153 человек, еще 103 пострадали.Среди погибших 20 иностранцев, в том числе три россиянки. Еще 15 иностранцев пострадали. Большинству жертв было 18-30 лет. Министерство обороны Южной Кореи также сообщило, что в числе погибших три военнослужащих, еще четверо пострадали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/davka-1827869079.html
южная корея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Давка в Сеуле
11:04 30.10.2022 (обновлено: 11:18 30.10.2022)
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153
Число погибших в массовой давке в Сеуле выросло до 153