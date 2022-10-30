https://ria.ru/20221030/davka-1827871838.html

Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153

Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153 - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153

Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:04

2022-10-30T11:04

2022-10-30T11:18

в мире

южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает газета "Хангере".По состоянию на 17.00 (11.00 мск) трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 153 человек, еще 103 пострадали.Среди погибших 20 иностранцев, в том числе три россиянки. Еще 15 иностранцев пострадали. Большинству жертв было 18-30 лет. Министерство обороны Южной Кореи также сообщило, что в числе погибших три военнослужащих, еще четверо пострадали.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/davka-1827869079.html

южная корея

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, давка в сеуле