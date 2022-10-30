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Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153 - РИА Новости, 30.10.2022
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Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153 - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153
Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:04
2022-10-30T11:18
в мире
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает газета "Хангере".По состоянию на 17.00 (11.00 мск) трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 153 человек, еще 103 пострадали.Среди погибших 20 иностранцев, в том числе три россиянки. Еще 15 иностранцев пострадали. Большинству жертв было 18-30 лет. Министерство обороны Южной Кореи также сообщило, что в числе погибших три военнослужащих, еще четверо пострадали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/davka-1827869079.html
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в мире, южная корея, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Давка в Сеуле
11:04 30.10.2022 (обновлено: 11:18 30.10.2022)
 
Число погибших в давке в Южной Корее достигло 153

Число погибших в массовой давке в Сеуле выросло до 153

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает газета "Хангере".
По состоянию на 17.00 (11.00 мск) трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 153 человек, еще 103 пострадали.
Среди погибших 20 иностранцев, в том числе три россиянки. Еще 15 иностранцев пострадали. Большинству жертв было 18-30 лет. Министерство обороны Южной Кореи также сообщило, что в числе погибших три военнослужащих, еще четверо пострадали.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
10:20В мире
Жертвами давки в Сеуле стали 22 иностранца
 
В миреЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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