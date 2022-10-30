https://ria.ru/20221030/britaniya-1827887149.html

Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований

Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований - РИА Новости, 30.10.2022

Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований

Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:10

2022-10-30T13:10

2022-10-30T13:10

в мире

россия

великобритания

киев

мид франции‎

авария на "северных потоках"

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции."Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в коммюнике французского МИД в субботу.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.

https://ria.ru/20221030/uyazvimost-1827836683.html

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великобритания

киев

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Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, киев, мид франции‎, авария на "северных потоках"