https://ria.ru/20221030/britaniya-1827887149.html
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований - РИА Новости, 30.10.2022
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований
Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:10
2022-10-30T13:10
2022-10-30T13:10
в мире
россия
великобритания
киев
мид франции
авария на "северных потоках"
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции."Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в коммюнике французского МИД в субботу.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, киев, мид франции, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Великобритания, Киев, МИД Франции, Авария на "Северных потоках"
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований
МИД Франции заявил, что обвинения России в адрес Великобритании не имеют оснований