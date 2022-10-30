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Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований - РИА Новости, 30.10.2022
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Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований - РИА Новости, 30.10.2022
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований
Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:10
2022-10-30T13:10
в мире
россия
великобритания
киев
мид франции‎
авария на "северных потоках"
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции."Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в коммюнике французского МИД в субботу.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
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россия
великобритания
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в мире, россия, великобритания, киев, мид франции‎, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Великобритания, Киев, МИД Франции‎, Авария на "Северных потоках"
13:10 30.10.2022
 
Париж заявил, что обвинения России в адрес Британии не имеют оснований

МИД Франции заявил, что обвинения России в адрес Великобритании не имеют оснований

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований", заявили в МИД Франции.
"Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в коммюнике французского МИД в субботу.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
02:07
Британский маршал пожаловался на уязвимость перед Россией
 
В миреРоссияВеликобританияКиевМИД Франции‎Авария на "Северных потоках"
 
 
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