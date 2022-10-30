https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html
Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии
Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии - РИА Новости, 30.10.2022
Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии
Бразилия в случае победы на президентских выборах 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы может сделать небольшой пророссийской поворот, считает профессор... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:04
2022-10-30T08:04
2022-10-30T08:05
в мире
луис инасиу лула да силва
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 окт - РИА Новости. Бразилия в случае победы на президентских выборах 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы может сделать небольшой пророссийской поворот, считает профессор международных отношений Папского католического университета Рио-де-Жанейро Паулу Сержиу Вробел."Лула был достаточно критичным в отношении Украины и (Владимира) Зеленского и выражал симпатию в отношении президента (РФ Владимира) Путина. Думаю, что правительство Лулы может сделать небольшой пророссийской поворот. Это будет зависеть от того, кто будет руководить МИД (Бразилии)", - сказал он.В августе Лула да Силва в интервью журналу Time говорил, что Зеленский хотел конфликта с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, а не занимался политической кампанией.Лула да Силва не раз высказывался за необходимость проведения диалога между сторонами. "Если мы победим, а (кризис)... ещё не будет закончен, мы поговорим с ними", - отмечал политик, добавляя, что кризис не интересен никому, "только продавцам оружия, а мы хотим продавать культуру, книги, еду".Однако такие заявления Лулы да Силвы, по мнению профессора, стоит слушать с осторожностью."Лула приписывает себе силу убеждения и переговоров, которой у него никогда не было", - отметил он.Вробел напомнил историю 2010 года о переговорах Бразилии и Турции с Ираном по ядерной сделке. Тогда Лула да Силва был президентом."Это не имело никаких последствий, никто не воспринял это всерьез", - сказал Вробел.
https://ria.ru/20221028/braziliya-1827387347.html
https://ria.ru/20221027/vybory-1827345495.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город)
08:04 30.10.2022 (обновлено: 08:05 30.10.2022)
Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии
Эксперт: Бразилия в случае победы Лулы да Силвы может сделать пророссийской поворот
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 окт - РИА Новости. Бразилия в случае победы на президентских выборах 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы может сделать небольшой пророссийской поворот, считает профессор международных отношений Папского католического университета Рио-де-Жанейро Паулу Сержиу Вробел.
"Лула был достаточно критичным в отношении Украины
и (Владимира) Зеленского и выражал симпатию в отношении президента (РФ
Владимира) Путина. Думаю, что правительство Лулы может сделать небольшой пророссийской поворот. Это будет зависеть от того, кто будет руководить МИД (Бразилии)", - сказал он.
В августе Лула да Силва в интервью журналу Time говорил, что Зеленский хотел конфликта с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, а не занимался политической кампанией.
Лула да Силва не раз высказывался за необходимость проведения диалога между сторонами. "Если мы победим, а (кризис)... ещё не будет закончен, мы поговорим с ними", - отмечал политик, добавляя, что кризис не интересен никому, "только продавцам оружия, а мы хотим продавать культуру, книги, еду".
Однако такие заявления Лулы да Силвы, по мнению профессора, стоит слушать с осторожностью.
"Лула приписывает себе силу убеждения и переговоров, которой у него никогда не было", - отметил он.
Вробел напомнил историю 2010 года о переговорах Бразилии и Турции
с Ираном
по ядерной сделке. Тогда Лула да Силва был президентом.
"Это не имело никаких последствий, никто не воспринял это всерьез", - сказал Вробел.