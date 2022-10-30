https://ria.ru/20221030/braziliya-1827850246.html

Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии

Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии - РИА Новости, 30.10.2022

Эксперт назвал условия для пророссийского поворота Бразилии

Бразилия в случае победы на президентских выборах 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы может сделать небольшой пророссийской поворот, считает профессор... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:04

2022-10-30T08:04

2022-10-30T08:05

в мире

луис инасиу лула да силва

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 окт - РИА Новости. Бразилия в случае победы на президентских выборах 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы может сделать небольшой пророссийской поворот, считает профессор международных отношений Папского католического университета Рио-де-Жанейро Паулу Сержиу Вробел."Лула был достаточно критичным в отношении Украины и (Владимира) Зеленского и выражал симпатию в отношении президента (РФ Владимира) Путина. Думаю, что правительство Лулы может сделать небольшой пророссийской поворот. Это будет зависеть от того, кто будет руководить МИД (Бразилии)", - сказал он.В августе Лула да Силва в интервью журналу Time говорил, что Зеленский хотел конфликта с Россией, в противном случае он бы вел переговоры, а не занимался политической кампанией.Лула да Силва не раз высказывался за необходимость проведения диалога между сторонами. "Если мы победим, а (кризис)... ещё не будет закончен, мы поговорим с ними", - отмечал политик, добавляя, что кризис не интересен никому, "только продавцам оружия, а мы хотим продавать культуру, книги, еду".Однако такие заявления Лулы да Силвы, по мнению профессора, стоит слушать с осторожностью."Лула приписывает себе силу убеждения и переговоров, которой у него никогда не было", - отметил он.Вробел напомнил историю 2010 года о переговорах Бразилии и Турции с Ираном по ядерной сделке. Тогда Лула да Силва был президентом."Это не имело никаких последствий, никто не воспринял это всерьез", - сказал Вробел.

https://ria.ru/20221028/braziliya-1827387347.html

https://ria.ru/20221027/vybory-1827345495.html

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, рио-де-жанейро (город)