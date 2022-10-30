https://ria.ru/20221030/boykot-1827937206.html

Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот

Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот - РИА Новости, 30.10.2022

Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот

Председатель партии "Шор" Илан Шор призвал участников антиправительственного протеста и всех жителей страны объявить бойкот власти и провести акцию тотального... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:40

2022-10-30T18:40

2022-10-30T18:40

в мире

илан шор

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Председатель партии "Шор" Илан Шор призвал участников антиправительственного протеста и всех жителей страны объявить бойкот власти и провести акцию тотального неповиновения.Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Были задержаны три организатора манифестации, у одного из них после этого случился сердечный приступ.По его словам, президент Майя Санду противопоставила полицию народу, хотя граждане вышли защитить свое право на нормальную жизнь, потому что Санду ведет страну в холод и темноту.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221030/kiku-1827885152.html

молдавия

кишинев

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в мире, илан шор, молдавия, кишинев, майя санду