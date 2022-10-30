Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот
Оппозиционный политик Шор призвал протестующих объявить властям Молдавии тотальный бойкот
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Председатель партии "Шор" Илан Шор призвал участников антиправительственного протеста и всех жителей страны объявить бойкот власти и провести акцию тотального неповиновения.
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Были задержаны три организатора манифестации, у одного из них после этого случился сердечный приступ.
"Предлагаю всей стране объявить власти тотальный бойкот и не подчиняться, в стране больше не существует закона. С сегодняшнего для я предлагаю и настаиваю объявить акцию неповиновений действующему режиму", - заявил Шор собравшимся по видеосвязи.
По его словам, президент Майя Санду противопоставила полицию народу, хотя граждане вышли защитить свое право на нормальную жизнь, потому что Санду ведет страну в холод и темноту.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.