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Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот - РИА Новости, 30.10.2022
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Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот
Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот - РИА Новости, 30.10.2022
Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот
Председатель партии "Шор" Илан Шор призвал участников антиправительственного протеста и всех жителей страны объявить бойкот власти и провести акцию тотального... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T18:40
2022-10-30T18:40
в мире
илан шор
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Председатель партии "Шор" Илан Шор призвал участников антиправительственного протеста и всех жителей страны объявить бойкот власти и провести акцию тотального неповиновения.Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Были задержаны три организатора манифестации, у одного из них после этого случился сердечный приступ.По его словам, президент Майя Санду противопоставила полицию народу, хотя граждане вышли защитить свое право на нормальную жизнь, потому что Санду ведет страну в холод и темноту.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, илан шор, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Илан Шор, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
18:40 30.10.2022
 
Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот

Оппозиционный политик Шор призвал протестующих объявить властям Молдавии тотальный бойкот

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Председатель партии "Шор" Илан Шор призвал участников антиправительственного протеста и всех жителей страны объявить бойкот власти и провести акцию тотального неповиновения.
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйцами. Были задержаны три организатора манифестации, у одного из них после этого случился сердечный приступ.
"Предлагаю всей стране объявить власти тотальный бойкот и не подчиняться, в стране больше не существует закона. С сегодняшнего для я предлагаю и настаиваю объявить акцию неповиновений действующему режиму", - заявил Шор собравшимся по видеосвязи.
По его словам, президент Майя Санду противопоставила полицию народу, хотя граждане вышли защитить свое право на нормальную жизнь, потому что Санду ведет страну в холод и темноту.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В миреИлан ШорМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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