https://ria.ru/20221030/blinken-1827837761.html
Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине
Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2022
Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T02:36
2022-10-30T02:36
2022-10-30T02:37
в мире
энтони блинкен
владимир путин
индия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2999bb70dfffd3dc0c37e55929f43b39.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель госдепа Нэд Прайс."Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они обсудили региональные и глобальные вопросы, включая сотрудничество по борьбе с терроризмом и продолжающуюся российскую агрессию против Украины", - говорится в опубликованном заявлении Прайса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html
индия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_191:379:2416:2048_1920x0_80_0_0_c64309f07176dad84c45176cfd40ba43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, владимир путин, индия, украина, сша
В мире, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Индия, Украина, США
02:36 30.10.2022 (обновлено: 02:37 30.10.2022)
Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине
Госдеп: Блинкен обсудил с главой МИД Индии терроризм и российскую спецоперацию на Украине