https://ria.ru/20221030/blinken-1827837761.html

Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине

Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине - РИА Новости, 30.10.2022

Блинкен обсудил с главой МИД Индии российскую спецоперацию на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T02:36

2022-10-30T02:36

2022-10-30T02:37

в мире

энтони блинкен

владимир путин

индия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2999bb70dfffd3dc0c37e55929f43b39.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине, сообщил официальный представитель госдепа Нэд Прайс."Государственный секретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они обсудили региональные и глобальные вопросы, включая сотрудничество по борьбе с терроризмом и продолжающуюся российскую агрессию против Украины", - говорится в опубликованном заявлении Прайса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827392433.html

индия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, владимир путин, индия, украина, сша