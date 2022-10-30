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Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони - РИА Новости, 30.10.2022
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Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони
Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони - РИА Новости, 30.10.2022
Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони
Лидер правящей партии "Вперед, Италия", бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:00
2022-10-30T21:52
в мире
сильвио берлускони
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
италия
нато
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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Лидер правящей партии "Вперед, Италия", бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине.Отвечая на вопрос, возможны ли мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, экс-премьер заявил: "Может быть. Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной"."Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров", - заявил Берлускони в интервью для новой книги известного итальянского журналиста Бруно Веспы, которая выйдет в свет 4 ноября. Выдержки этой книги распространили некоторые местные СМИ.Патриарх итальянской политики отметил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе "с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина". Он высказался за то, чтобы более не обсуждать вопрос о российской принадлежности Крыма и о проведении нового референдума по Донбассу под контролем Запада.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее Лавров указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной, президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти РФ никогда не отказывались и не отказываются от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.На прошлой неделе в Италии вспыхнул громкий скандал в связи с заявлениями Берлускони по Украине: 86-летний политик во время встречи с депутатами своей партии, в частности, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. Он отмечал, что российский лидер прислал ему 20 бутылок водки и "очень милое письмо на день рождения", а он ответил ему отправкой 20 бутылок с игристым вином "Ламбруско". В беседе с Веспой Берлускони сказал, что его заявление об обмене подарками было шуткой.
https://ria.ru/20221019/zelenskiy-1825219054.html
https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html
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в мире, сильвио берлускони, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, италия, нато, вперед, италия
В мире, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Россия, Италия, НАТО, Вперед, Италия
20:00 30.10.2022 (обновлено: 21:52 30.10.2022)
 
Киев не идет на переговоры из-за военной помощи Запада, считает Берлускони

Берлускони считает, что Киев начал бы переговоры, если бы Запад прекратил поставки оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк Сильвио Берлускони
 Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 30 окт - РИА Новости. Лидер правящей партии "Вперед, Италия", бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине.
Отвечая на вопрос, возможны ли мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, экс-премьер заявил: "Может быть. Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной".
"Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров", - заявил Берлускони в интервью для новой книги известного итальянского журналиста Бруно Веспы, которая выйдет в свет 4 ноября. Выдержки этой книги распространили некоторые местные СМИ.
Патриарх итальянской политики отметил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе "с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина". Он высказался за то, чтобы более не обсуждать вопрос о российской принадлежности Крыма и о проведении нового референдума по Донбассу под контролем Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 20:08Специальная военная операция на Украине
Зеленский в силах остановить боевые действия на Украине, заявил Берлускони
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее Лавров указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной, президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти РФ никогда не отказывались и не отказываются от переговоров, предупреждал о том, что те, кто отказывается, а это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров, должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться.
На прошлой неделе в Италии вспыхнул громкий скандал в связи с заявлениями Берлускони по Украине: 86-летний политик во время встречи с депутатами своей партии, в частности, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также сообщил своим сторонникам, что фактически восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба. Он отмечал, что российский лидер прислал ему 20 бутылок водки и "очень милое письмо на день рождения", а он ответил ему отправкой 20 бутылок с игристым вином "Ламбруско". В беседе с Веспой Берлускони сказал, что его заявление об обмене подарками было шуткой.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:49
Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок
 
В миреСильвио БерлускониВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаРоссияИталияНАТОВперед, Италия
 
 
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