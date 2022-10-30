https://ria.ru/20221030/bayden-1827940295.html
Американцы заявили о потере Байденом рассудка после глупой оговорки
Американцы заявили о потере Байденом рассудка после глупой оговорки - РИА Новости, 30.10.2022
Американцы заявили о потере Байденом рассудка после глупой оговорки
Читатели Daily Mail из США отреагировали на оговорку президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T19:02
2022-10-30T19:02
2022-10-30T19:24
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail из США отреагировали на оговорку президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов.Во время выступления в Пенсильвании глава Белого дома похвастался успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном как Obamacare. В частности, он отметил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. "Мы побывали в 54 штатах", — сообщил Байден."Уже не смешно. Он потерял рассудок", — считает Ernest T Bass."Это за гранью позора!" — возмутился еще один пользователь."Джо — самый умный человек, которого Джо когда-либо встречал", — сыронизировал участник беседы."Байден совсем дряхлый. Он был дряхлым, прежде чем занял Овальный кабинет", — отметил Amescipio."Ради безопасности планеты вытащите этого парня из Белого дома", — призвали в комментариях.Действующий президент США, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым главой американского государства в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, его оппоненты считают причиной этого возраст Байдена и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221024/bayden-1826391493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
19:02 30.10.2022 (обновлено: 19:24 30.10.2022)
Американцы заявили о потере Байденом рассудка после глупой оговорки
Читатели Daily Mail из США заявили о потере Байденом рассудка после глупой оговорки
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Читатели Daily Mail из США отреагировали
на оговорку президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов.
Во время выступления в Пенсильвании
глава Белого дома похвастался успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном как Obamacare. В частности, он отметил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. "Мы побывали в 54 штатах", — сообщил Байден.
"Уже не смешно. Он потерял рассудок", — считает Ernest T Bass.
"Как можно забыть число 50? Обама думал, что штатов 57. Наверное, это особенность демократов", — предположил Randy Yonkers.
"Это за гранью позора!" — возмутился еще один пользователь.
"Джо — самый умный человек, которого Джо когда-либо встречал", — сыронизировал участник беседы.
"Байден совсем дряхлый. Он был дряхлым, прежде чем занял Овальный кабинет", — отметил Amescipio.
"Ради безопасности планеты вытащите этого парня из Белого дома", — призвали в комментариях.
Действующий президент США, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым главой американского государства в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, его оппоненты считают причиной этого возраст Байдена и возможные проблемы со здоровьем.