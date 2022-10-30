https://ria.ru/20221030/bayden-1827845054.html
Байден не справился с процессом голосования
Байден не справился с процессом голосования - РИА Новости, 30.10.2022
Байден не справился с процессом голосования
Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс, пришлось прибегнуть к помощи волонтера. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T06:17
2022-10-30T06:17
2022-10-30T11:39
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс, пришлось прибегнуть к помощи волонтера.Байден накануне днем досрочно проголосовал в штате Делавэр на промежуточных выборах в конгресс, с собой на участок он привел внучку. Видеозапись мероприятия распространил телеканал C-SPAN. Небольшая заминка произошла уже на этапе регистрации, когда Байден оставлял свою подпись за выданный бюллетень, внучка справилась с устройством с первого раза и прошла в кабинку для голосования. Чуть позже в соседнюю проследовал и Байден.Через некоторое время он из-за шторы стал обращаться к ожидающему снаружи волонтеру, тот стал отвечать на вопросы президента США и уточнять, на каком этапе находится процесс. "Лампочка загорелась?" - спросил мужчина. "Ага" - подтвердил Байден.Далее произошел короткий обмен репликам, волонтер из-за шторы поэтапно объяснял следующие шаги. Голосовавшая впервые внучка президента к этому времени уже вышла из кабинки, пробыв там меньше минуты. Байдену потребовалось около полутора. "Я проголосовал", - прокомментировал президент США, признав, что сделал это не без помощи работников участка.
https://ria.ru/20221030/vybory-1827832073.html
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Голосование Байдена на выборах в конгресс
Байден не справился с голосованием на промежуточных выборах, пришлось звать на помощь волонтера и задавать ему несколько вопросов. Внучка президента справилась меньше чем за минуту.
2022-10-30T06:17
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в мире, джо байден, сша, делавэр
В мире, Джо Байден, США, Делавэр
06:17 30.10.2022 (обновлено: 11:39 30.10.2022)
Байден не справился с процессом голосования
Президент Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс, пришлось прибегнуть к помощи волонтера.
Байден накануне днем досрочно проголосовал в штате Делавэр
на промежуточных выборах в конгресс, с собой на участок он привел внучку. Видеозапись мероприятия распространил телеканал C-SPAN. Небольшая заминка произошла уже на этапе регистрации, когда Байден оставлял свою подпись за выданный бюллетень, внучка справилась с устройством с первого раза и прошла в кабинку для голосования. Чуть позже в соседнюю проследовал и Байден.
Через некоторое время он из-за шторы стал обращаться к ожидающему снаружи волонтеру, тот стал отвечать на вопросы президента США и уточнять, на каком этапе находится процесс. "Лампочка загорелась?" - спросил мужчина. "Ага" - подтвердил Байден.
Далее произошел короткий обмен репликам, волонтер из-за шторы поэтапно объяснял следующие шаги. Голосовавшая впервые внучка президента к этому времени уже вышла из кабинки, пробыв там меньше минуты. Байдену потребовалось около полутора. "Я проголосовал", - прокомментировал президент США, признав, что сделал это не без помощи работников участка.