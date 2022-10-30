В США пришли в ужас после оговорки Байдена
Fox: президент Байден подвергся насмешкам после того, как насчитал в США 54 штата
© AP Photo / Josh ReynoldsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Josh Reynolds
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Американский президент Джо Байден подвергся критике за высказывание, в котором упомянул о "54 штатах" в США вместо 50, которые есть на самом деле, передает телеканал Fox News.
Во время выступления в Пенсильвании Байден похвастался успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном в США как Obamacare. В частности, он заявил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. "Мы побывали в 54 штатах", - сообщил американский лидер.
Как отмечает Fox, оговорка Байдена вызвала насмешки со стороны его критиков.
Как написала в соцсетях член палаты представителей конгресса Лорен Боберт, если посчитать "состояния отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы, которые вызвал режим" Байдена, то он "попал бы в точку".
"Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем", - посетовал в свою очередь американский комик Терренс Уильямс. Актер и режиссер Роб Шнайдер предположил, что в следующей речи Байден "объяснит 81 миллион голосов", поданных за него на президентских выборах 2020 года.
Руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван напомнил об оговорке экс-президента и бывшего шефа Байдена Барака Обамы, который однажды насчитал "57 штатов". "Похоже, мы потеряли три штата с 2008 года!" – сыронизировал Беван.
При этом консервативный журналист Коллин Пруэтт пошутил, что инфляция в США "настолько сильна", что при президентстве Байдена "влияет на географию".
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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