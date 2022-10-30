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В США пришли в ужас после оговорки Байдена - РИА Новости, 30.10.2022
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В США пришли в ужас после оговорки Байдена
В США пришли в ужас после оговорки Байдена - РИА Новости, 30.10.2022
В США пришли в ужас после оговорки Байдена
Американский президент Джо Байден подвергся критике за высказывание, в котором упомянул о "54 штатах" в США вместо 50, которые есть на самом деле, передает... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:38
2022-10-30T04:38
в мире
джо байден
лорен боберт
барак обама
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Американский президент Джо Байден подвергся критике за высказывание, в котором упомянул о "54 штатах" в США вместо 50, которые есть на самом деле, передает телеканал Fox News.Во время выступления в Пенсильвании Байден похвастался успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном в США как Obamacare. В частности, он заявил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. "Мы побывали в 54 штатах", - сообщил американский лидер.Как отмечает Fox, оговорка Байдена вызвала насмешки со стороны его критиков.Как написала в соцсетях член палаты представителей конгресса Лорен Боберт, если посчитать "состояния отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы, которые вызвал режим" Байдена, то он "попал бы в точку"."Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем", - посетовал в свою очередь американский комик Терренс Уильямс. Актер и режиссер Роб Шнайдер предположил, что в следующей речи Байден "объяснит 81 миллион голосов", поданных за него на президентских выборах 2020 года.Руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван напомнил об оговорке экс-президента и бывшего шефа Байдена Барака Обамы, который однажды насчитал "57 штатов". "Похоже, мы потеряли три штата с 2008 года!" – сыронизировал Беван.При этом консервативный журналист Коллин Пруэтт пошутил, что инфляция в США "настолько сильна", что при президентстве Байдена "влияет на географию".Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html
https://ria.ru/20221028/bayden-1827665484.html
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в мире, джо байден, лорен боберт, барак обама, сша, пенсильвания
В мире, Джо Байден, Лорен Боберт, Барак Обама, США, Пенсильвания
04:38 30.10.2022
 
В США пришли в ужас после оговорки Байдена

Fox: президент Байден подвергся насмешкам после того, как насчитал в США 54 штата

© AP Photo / Josh ReynoldsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Josh Reynolds
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Американский президент Джо Байден подвергся критике за высказывание, в котором упомянул о "54 штатах" в США вместо 50, которые есть на самом деле, передает телеканал Fox News.
Во время выступления в Пенсильвании Байден похвастался успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном в США как Obamacare. В частности, он заявил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. "Мы побывали в 54 штатах", - сообщил американский лидер.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:37
Байден опозорился, пытаясь произнести имя нового премьер-министра Британии
Как отмечает Fox, оговорка Байдена вызвала насмешки со стороны его критиков.
Как написала в соцсетях член палаты представителей конгресса Лорен Боберт, если посчитать "состояния отрицания, замешательства, заблуждения и катастрофы, которые вызвал режим" Байдена, то он "попал бы в точку".
"Джо Байден сказал, что побывал в 54 штатах. Иисус, помоги нам всем", - посетовал в свою очередь американский комик Терренс Уильямс. Актер и режиссер Роб Шнайдер предположил, что в следующей речи Байден "объяснит 81 миллион голосов", поданных за него на президентских выборах 2020 года.
Руководитель политического портала RealClearPolitics Том Беван напомнил об оговорке экс-президента и бывшего шефа Байдена Барака Обамы, который однажды насчитал "57 штатов". "Похоже, мы потеряли три штата с 2008 года!" – сыронизировал Беван.
При этом консервативный журналист Коллин Пруэтт пошутил, что инфляция в США "настолько сильна", что при президентстве Байдена "влияет на географию".
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Президент США Джо Байден
28 октября, 20:25
Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления
 
В миреДжо БайденЛорен БобертБарак ОбамаСШАПенсильвания
 
 
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