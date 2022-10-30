https://ria.ru/20221030/bayden-1827828998.html

Байден назвал "возмутительным" решение России по зерновой сделке

Байден назвал "возмутительным" решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

Байден назвал "возмутительным" решение России по зерновой сделке

Президент США Джо Байден считает "возмутительным" решение России приостановить участие в зерновой сделке, об этом он заявил в субботу во время общения с... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T00:09

2022-10-30T00:09

2022-10-30T00:09

джо байден

дмитрий патрушев

россия

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает "возмутительным" решение России приостановить участие в зерновой сделке, об этом он заявил в субботу во время общения с журналистами.Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины."Это просто возмутительно", - заявил Байден в ходе трансляции телеканала Fox News, добавив, что это, по его мнению, "увеличит голод". Американский президент считает, что "нет никакой причины этого делать".Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Официальный представитель совета по национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон еще до заявления Байдена обвинила Россию из-за ее решения по зерновой сделке в том, что это якобы "предлог для использования продовольствия в военных целях". Представитель Белого дома, которую цитирует CNN, также утверждала, что решение России напрямую повлияет на те страны, которые испытывают нужду в продовольствии и страдают от глобального роста цен на продукты питания, повышая угрозы продовольственной безопасности в мире.При этом вечером в субботу председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил РИА Новости, что российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

https://ria.ru/20221029/prodovolstvie-1827826565.html

https://ria.ru/20221029/gosduma-1827823446.html

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джо байден, дмитрий патрушев, россия