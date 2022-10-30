https://ria.ru/20221030/aven-1827839056.html

СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена

СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена

Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T03:54

2022-10-30T03:54

2022-10-30T05:12

петр авен

великобритания

министерство финансов великобритании

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат, сообщает газета Telegraph.Британия 15 марта ввела против Авена санкции, предусматривающие заморозку его активов и запрет на въезд в страну.Авен, по информации газеты, будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно на "основные нужды", также ему выделят единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения "неотложных долгов".Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании ранее добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него санкции.В августе газета Evening Standard сообщила, что суд в Британии отклонил требование Авена разморозить его счета и заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды".

https://ria.ru/20220801/aven-1806466759.html

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петр авен, великобритания, министерство финансов великобритании