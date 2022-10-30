https://ria.ru/20221030/aven-1827839056.html
СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена
СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена
Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:54
2022-10-30T03:54
2022-10-30T05:12
петр авен
великобритания
министерство финансов великобритании
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат, сообщает газета Telegraph.Британия 15 марта ввела против Авена санкции, предусматривающие заморозку его активов и запрет на въезд в страну.Авен, по информации газеты, будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно на "основные нужды", также ему выделят единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения "неотложных долгов".Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании ранее добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него санкции.В августе газета Evening Standard сообщила, что суд в Британии отклонил требование Авена разморозить его счета и заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды".
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петр авен, великобритания, министерство финансов великобритании
Петр Авен, Великобритания, Министерство финансов Великобритании
03:54 30.10.2022 (обновлено: 05:12 30.10.2022)
СМИ: британские власти разморозили часть счетов бизнесмена Авена
Telegraph: Лондон разморозил миллион фунтов стерлингов со счетов бизнесмена Петра Авена
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат, сообщает
газета Telegraph.
Британия 15 марта ввела против Авена санкции, предусматривающие заморозку его активов и запрет на въезд в страну.
"После того как против господина Авена были введены санкции, министерство финансов Великобритании согласилось разморозить денежные средства на общую сумму один миллион фунтов стерлингов со связанных с олигархом счетов в первый год", - пишет издание.
Авен, по информации газеты, будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно на "основные нужды", также ему выделят единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения "неотложных долгов".
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании ранее добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него санкции.
В августе газета Evening Standard сообщила
, что суд в Британии отклонил требование Авена разморозить его счета и заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды".