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Русь, на чем несешься ты: истории автомобилей первых лиц страны - РИА Новости, 30.10.2022
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Русь, на чем несешься ты: истории автомобилей первых лиц страны
Русь, на чем несешься ты: истории автомобилей первых лиц страны - РИА Новости, 30.10.2022
Русь, на чем несешься ты: истории автомобилей первых лиц страны
Машины, на которых ездили монархи, генеральные секретари и президенты, отражали не только их вкусы, но также атмосферу эпохи и развитие отрасли. Краткая история РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:00
2022-10-30T08:02
культура
стиль жизни
владимир ленин (владимир ульянов)
иосиф сталин (джугашвили)
николай ii
ссср
россия
сша
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Машины, на которых ездили монархи, генеральные секретари и президенты, отражали не только их вкусы, но также атмосферу эпохи и развитие отрасли. Краткая история транспорта первых лиц государства — в материале РИА Новости ко Дню автомобилиста.Николай II: европейская роскошьПреподнесенный Орловым шикарный лимузин пришелся монарху по вкусу и проложил дорогу еще трем представителям этой марки. Оснащенный последними техническими новшествами Delaunay-Belleville имел пневматическую установку: она обеспечивала быстрый старт двигателя, подкачку колес и работу пневмодомкрата. Последний из купленных Романовым Delaunay Belleville-70CV еще называли SMT — Sa Majeste le Tsar, "Его Величество Царь", добавляет Зезюлинский.Второй из царских лимузинов был самым дорогим автомобилем в мире на начало XX века. Он обошелся казначейству в 41 800 франков. Отдельно оплачивали работу кузовщиков-каретников — 17 025 франков. Но у внешней красоты имелась обратная сторона: громоздкая машина весила около четырех тонн. Ни о каких дальних поездках думать не приходилось — даже в Санкт-Петербурге, на твердом дорожном покрытии, авто застревало почти на ровном месте.Владимир Ленин: лыжи и танковые гусеницыЛидер большевиков предпочитал роскоши комфорт и функциональность.Ему принадлежал единственный в мире Rolls-Royce модели Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу, говорит Светлана Генералова, начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника "Горки Ленинские".Silver Ghost и без них был автомоблем исключительным — "призраком" его называли за почти бесшумный и очень плавный ход. По легенде, поставленная ребром на капот Rolls-Royce монета не падала при работающем моторе.По словам Генераловой, Ленин активно пользовался машиной в последние годы жизни, совершая зимние поездки из Москвы в Горки и по окрестностям. В постреволюционной России был дефицит запчастей, а собственное производство автомобилей находилось в зачаточном состоянии. Поэтому долговечность была особенно важна.Именно при Владимире Ильиче в 1921-м появился Гараж особого назначения. Ленин в шутку называл его "мой гараж", говорит Светлана Генералова. Управляли им водители главы государства: Степан Гиль (он ранее служил в Императорском гараже) и Павел Удалов. Оба, по воспоминаниям современников, были шоферами высокого класса.Иосиф Сталин: бронированные тяжеловесыВ 1936 году Политбюро принимает решение об использовании исключительно бронированной техники для перевозки первых лиц. Подходящую модель нашли в США — "Паккард" с 12-цилиндровым двигателем. Всего из Америки заказали 14 пуленепробиваемых автомобилей.Про сталинские машины придумано много легенд. По одной из них, президент США Рузвельт в 1934-м подарил Сталину на 55-летие белый "Паккард", который тот распорядился перекрасить в черный цвет. На самом деле такого быть не могло: между странами тогда только складывались дипломатические отношения.Кроме защиты от пуль, "американцы" были оснащены сигнальными рожками и противотуманными фарами. С конца 1937-го их пыталась потеснить отечественная марка ЗИС.Использование спецзащиты было оправданно: в 1942 году произошло покушение на Анастаса Микояна, которого приняли за главу СССР. Террорист Савелий Дмитриев стрелял по машине, но убить никого не смог.Никита Хрущев: оттепель и парадыВ 1959-м бронированные ЗИС-115 передали в Венгрию, Польшу, Афганистан, Северную Корею, Ирак, Югославию и Вьетнам. В самом СССР от них отказались. Новый лидер Никита Хрущев указал на необходимость совсем другого транспорта — удобного, красивого, пригодного для торжественных мероприятий.В это время появилась традиция организовывать кортежи из аэропорта Внуково для высоких гостей — и Завод имени Лихачева выпускает ЗИС-110Б с откидным верхом. Их использовали и для парадов: многие машины снабжали радиостанциями, занимавшими весь багажник. Открытые авто, из которых первые лица могли приветствовать народ, стоя в полный рост, полностью отличались от сталинских пуленепробиваемых экземпляров и знаменовали наступление оттепели.Леонид Брежнев: ЗИЛ как символ эпохи При Брежневе машины с откидным верхом все еще были популярны — например, ЗИЛ-111Д. Они проходили дождевой тест: каждую помещали в специальную камеру для проверки на герметичность.Сам генсек был страстным автолюбителем. Модели ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117 он обожал больше других, уточняет Владимир Зезюлинский.ЗИЛ-117 стал альтернативой автомобилю Lincoln Continental 1973 года, который генсеку был особенно дорог, продолжает эксперт. Это огромная машина со столь же крупным двигателем. Гораздо скромнее выглядел зеленый ГАЗ-24-95, предназначенный для выездов на охоту в Завидово. Самая драматичная судьба у ЗИЛ-111Г: этот автомобиль — жертва неудавшегося покушения на генсека. В 1969 году у Боровицких ворот по машине открыл огонь Виктор Ильин, намеревавшийся убить вождя. Но внутри находился не Брежнев, который поехал другой дорогой. В обстрелянной машине были советские космонавты Георгий Береговой, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Алексей Леонов.Они упали на пол салона и спаслись, но водитель Илья Жарков получил смертельное ранение.Михаил Горбачев и Борис Ельцин: защита от активистовПерсональным транспортом Горбачева был ЗИЛ-41047. Его интересная особенность — утопленные ручки. В 1980-е стали расцветать неформальные и протестные движения: на Западе активисты пристегивали себя наручниками, создавая проблемы для кортежа и привлекая внимание фоторепортеров. Машина Горбачева — а потом и Бориса Ельцина — не имела элементов, к которым можно себя приковать.Одна из самых продвинутых моделей эпохи перестройки — ГАЗ-14 "Чайка" 1982 года. Ее оснастили инновационными системами вентиляции и отопления, пультом дистанционного управления музыкой. Стекла с электробогревом не пропускали в салон ультрафиолетовое излучение. К сожалению, автомобиль производили недолго: по мнению руководства страны, дорогая "Чайка" была примером номенклатурного излишества. В 1988-м собрали последний образец.Aurus: русское и премиальноеНесколько лет назад в Гараже особого назначения появились новинки российской марки Aurus. Слово "отечественный" чаще всего ассоциируется с бюджетностью, но автомобиль представительского класса Aurus разрушает этот стереотип. Его прототипом стал ЗИС-110 — первый лимузин СССР, выпущенный после войны. Конструкция содержит более 4500 деталей от 74 производителей, из них 70 процентов — российские. Лимузин Aurus имеет статус одного из самых больших и мощных президентских автомобилей. Название — игра слов: aurum переводится с латыни как "золото", а rus обозначает "российский".
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стиль жизни, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), николай ii, ссср, россия, сша, завод имени лихачева (зил), rolls-royce motor cars, группа газ, авто
Культура, Стиль жизни, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Иосиф Сталин (Джугашвили), Николай II, СССР, Россия, США, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Rolls-Royce Motor Cars, Группа ГАЗ, Авто
08:00 30.10.2022 (обновлено: 08:02 30.10.2022)
 

Русь, на чем несешься ты: истории автомобилей первых лиц страны

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима ЗадорожногоЭкспонат Музея Техники Вадима Задорожного
Экспонат Музея Техники Вадима Задорожного
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Машины, на которых ездили монархи, генеральные секретари и президенты, отражали не только их вкусы, но также атмосферу эпохи и развитие отрасли. Краткая история транспорта первых лиц государства — в материале РИА Новости ко Дню автомобилиста.

Николай II: европейская роскошь

"Французский Delaunay-Belleville появился в гараже у царя благодаря князю Владимиру Орлову, — рассказывает Владимир Зезюлинский, сотрудник научного отдела Музея техники Вадима Задорожного. — Именно тогда Николай II начал использовать машину не как "игрушку", а как транспортное средство".

Преподнесенный Орловым шикарный лимузин пришелся монарху по вкусу и проложил дорогу еще трем представителям этой марки. Оснащенный последними техническими новшествами Delaunay-Belleville имел пневматическую установку: она обеспечивала быстрый старт двигателя, подкачку колес и работу пневмодомкрата. Последний из купленных Романовым Delaunay Belleville-70CV еще называли SMT — Sa Majeste le Tsar, "Его Величество Царь", добавляет Зезюлинский.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаАвтомобиль Николая II. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Автомобиль Николая II. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Второй из царских лимузинов был самым дорогим автомобилем в мире на начало XX века. Он обошелся казначейству в 41 800 франков. Отдельно оплачивали работу кузовщиков-каретников — 17 025 франков. Но у внешней красоты имелась обратная сторона: громоздкая машина весила около четырех тонн. Ни о каких дальних поездках думать не приходилось — даже в Санкт-Петербурге, на твердом дорожном покрытии, авто застревало почти на ровном месте.

Владимир Ленин: лыжи и танковые гусеницы

Лидер большевиков предпочитал роскоши комфорт и функциональность.
Ему принадлежал единственный в мире Rolls-Royce модели Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу, говорит Светлана Генералова, начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника "Горки Ленинские".

"Экземпляр приобрели для главы государства в Англии осенью 1922 года, — отмечает Генералова. — По прибытии в Петроград машину доставили на Путиловский завод и переоборудовали в автосани: задние колеса заменили гусеницами, а передние — поставили на лыжи".

Silver Ghost и без них был автомоблем исключительным — "призраком" его называли за почти бесшумный и очень плавный ход. По легенде, поставленная ребром на капот Rolls-Royce монета не падала при работающем моторе.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного

Rolls-Royce модели Silver Ghost, экспонат Музея техники Вадима Задорожного

Экспонат Музея Техники Вадима Задорожного
1 из 5

Rolls-Royce модели Silver Ghost, экспонат Музея техники Вадима Задорожного

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"

Rolls-Royce модели Silver Ghost Ленина, экспонат музея "Горки Ленинские"

Экспонат музея Ленинские горки
2 из 5

Rolls-Royce модели Silver Ghost Ленина, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"

Архивное фото, экспонат музея "Горки Ленинские"

Экспонат музея Ленинские горки
3 из 5

Архивное фото, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"

Silver Ghost Владимира Ленина, экспонат музея "Горки Ленинские"

Экспонат музея Ленинские горки
4 из 5

Silver Ghost Владимира Ленина, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"

Документы Rolls-Royce модели Silver Ghost, экспонат музея "Горки Ленинские"

Экспонат музея Ленинские горки
5 из 5

Документы Rolls-Royce модели Silver Ghost, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
1 из 5

Rolls-Royce модели Silver Ghost, экспонат Музея техники Вадима Задорожного

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного
2 из 5

Rolls-Royce модели Silver Ghost Ленина, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
3 из 5

Архивное фото, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
4 из 5

Silver Ghost Владимира Ленина, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
5 из 5

Документы Rolls-Royce модели Silver Ghost, экспонат музея "Горки Ленинские"

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Ленинские горки"
По словам Генераловой, Ленин активно пользовался машиной в последние годы жизни, совершая зимние поездки из Москвы в Горки и по окрестностям.

"Серебряный призрак" нравился ему за тихую работу двигателя, приличную скорость и надежность", — объясняет Михаил Сальников, старший экскурсовод Музея техники Вадима Задорожного.

В постреволюционной России был дефицит запчастей, а собственное производство автомобилей находилось в зачаточном состоянии. Поэтому долговечность была особенно важна.
Именно при Владимире Ильиче в 1921-м появился Гараж особого назначения. Ленин в шутку называл его "мой гараж", говорит Светлана Генералова. Управляли им водители главы государства: Степан Гиль (он ранее служил в Императорском гараже) и Павел Удалов. Оба, по воспоминаниям современников, были шоферами высокого класса.

Иосиф Сталин: бронированные тяжеловесы

В 1936 году Политбюро принимает решение об использовании исключительно бронированной техники для перевозки первых лиц. Подходящую модель нашли в США — "Паккард" с 12-цилиндровым двигателем. Всего из Америки заказали 14 пуленепробиваемых автомобилей.
Про сталинские машины придумано много легенд. По одной из них, президент США Рузвельт в 1934-м подарил Сталину на 55-летие белый "Паккард", который тот распорядился перекрасить в черный цвет. На самом деле такого быть не могло: между странами тогда только складывались дипломатические отношения.
Кроме защиты от пуль, "американцы" были оснащены сигнальными рожками и противотуманными фарами. С конца 1937-го их пыталась потеснить отечественная марка ЗИС.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного

ЗИС-115 Сталина. Экспонат Музея техники Вадима Задорожного

Экспонат Музея Техники Вадима Задорожного
1 из 3

ЗИС-115 Сталина. Экспонат Музея техники Вадима Задорожного

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

М-1, авто, созданное по образцу "Форда". Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения
2 из 3

М-1, авто, созданное по образцу "Форда". Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Packard Twelve. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения
3 из 3

Packard Twelve. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3

ЗИС-115 Сталина. Экспонат Музея техники Вадима Задорожного

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Техники Вадима Задорожного
2 из 3

М-1, авто, созданное по образцу "Форда". Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Packard Twelve. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Стекла ЗИС-115 не пробить стрелковым оружием того времени, — говорит Михаил Сальников. — Сталин одобрил эти автомобили потому, что они были действительно надежные, плюс к тому — быстрые, разгонялись до 110 километров в час. И внешне очень уж напоминали столь любимые вождем "Паккарды".

Использование спецзащиты было оправданно: в 1942 году произошло покушение на Анастаса Микояна, которого приняли за главу СССР. Террорист Савелий Дмитриев стрелял по машине, но убить никого не смог.

Никита Хрущев: оттепель и парады

В 1959-м бронированные ЗИС-115 передали в Венгрию, Польшу, Афганистан, Северную Корею, Ирак, Югославию и Вьетнам. В самом СССР от них отказались. Новый лидер Никита Хрущев указал на необходимость совсем другого транспорта — удобного, красивого, пригодного для торжественных мероприятий.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЗИС-110. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
ЗИС-110. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
В это время появилась традиция организовывать кортежи из аэропорта Внуково для высоких гостей — и Завод имени Лихачева выпускает ЗИС-110Б с откидным верхом. Их использовали и для парадов: многие машины снабжали радиостанциями, занимавшими весь багажник. Открытые авто, из которых первые лица могли приветствовать народ, стоя в полный рост, полностью отличались от сталинских пуленепробиваемых экземпляров и знаменовали наступление оттепели.

Леонид Брежнев: ЗИЛ как символ эпохи

При Брежневе машины с откидным верхом все еще были популярны — например, ЗИЛ-111Д. Они проходили дождевой тест: каждую помещали в специальную камеру для проверки на герметичность.
Сам генсек был страстным автолюбителем. Модели ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117 он обожал больше других, уточняет Владимир Зезюлинский.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЗИЛ-4104 эпохи Брежнева. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
ЗИЛ-4104 эпохи Брежнева. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России

"Вкусу Брежнева было сложно угодить, — рассказывает эксперт. — Но советским конструкторам это удалось. ЗИЛ-114 заложил основу всех последующих президентских лимузинов. Строгий дизайн, телефон, управление радио в подлокотниках, велюровый салон — технически и внешне это совершенство".

© РИА Новости / Татьяна РыжковаГАЗ-24-95 Брежнева. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
ГАЗ-24-95 Брежнева. Экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
ЗИЛ-117 стал альтернативой автомобилю Lincoln Continental 1973 года, который генсеку был особенно дорог, продолжает эксперт. Это огромная машина со столь же крупным двигателем. Гораздо скромнее выглядел зеленый ГАЗ-24-95, предназначенный для выездов на охоту в Завидово.
Самая драматичная судьба у ЗИЛ-111Г: этот автомобиль — жертва неудавшегося покушения на генсека. В 1969 году у Боровицких ворот по машине открыл огонь Виктор Ильин, намеревавшийся убить вождя. Но внутри находился не Брежнев, который поехал другой дорогой. В обстрелянной машине были советские космонавты Георгий Береговой, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Алексей Леонов.
Они упали на пол салона и спаслись, но водитель Илья Жарков получил смертельное ранение.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин: защита от активистов

"Автомобили первого президента СССР — это, по сути, обновленные ЗИЛы эпохи Брежнева, — поясняет Владимир Зезюлинский. — Они обогнали свое время и не теряли актуальность даже спустя многие годы, сохраняя внешнюю величественность".

Персональным транспортом Горбачева был ЗИЛ-41047. Его интересная особенность — утопленные ручки. В 1980-е стали расцветать неформальные и протестные движения: на Западе активисты пристегивали себя наручниками, создавая проблемы для кортежа и привлекая внимание фоторепортеров. Машина Горбачева — а потом и Бориса Ельцина — не имела элементов, к которым можно себя приковать.

"Лимузины Горбачева выглядели грузно, — отмечает Зезюлинский. — Но тогда во многих странах дизайн правительственных автомобилей оставался консервативным".

Одна из самых продвинутых моделей эпохи перестройки — ГАЗ-14 "Чайка" 1982 года. Ее оснастили инновационными системами вентиляции и отопления, пультом дистанционного управления музыкой. Стекла с электробогревом не пропускали в салон ультрафиолетовое излучение. К сожалению, автомобиль производили недолго: по мнению руководства страны, дорогая "Чайка" была примером номенклатурного излишества. В 1988-м собрали последний образец.

Aurus: русское и премиальное

Несколько лет назад в Гараже особого назначения появились новинки российской марки Aurus. Слово "отечественный" чаще всего ассоциируется с бюджетностью, но автомобиль представительского класса Aurus разрушает этот стереотип.
Его прототипом стал ЗИС-110 — первый лимузин СССР, выпущенный после войны. Конструкция содержит более 4500 деталей от 74 производителей, из них 70 процентов — российские.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаAurus, экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Экспонат музея Гараж ФСО особого назначения - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Aurus, экспонат Музея Гаража особого назначения ФСО России
Лимузин Aurus имеет статус одного из самых больших и мощных президентских автомобилей. Название — игра слов: aurum переводится с латыни как "золото", а rus обозначает "российский".
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