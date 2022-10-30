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ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/ataki-1827897040.html
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:36
2022-10-30T16:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
кривой рог
николаев (украина)
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве указали, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области."В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221029/ataka-1827749993.html
россия
украина
кривой рог
николаев (украина)
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Минобороны РФ об успешном наступлении ВС РФ на Южно-Донецком направлении
Успешное наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении и удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Очакове: главное из брифинга МО РФ
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россия, украина, кривой рог, николаев (украина), в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кривой Рог, Николаев (Украина), В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
14:36 30.10.2022 (обновлено: 16:17 30.10.2022)
 
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении

ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В министерстве указали, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.
"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сводке министерства.
Минобороны РФ об отражении атаки украинских беспилотников на Севастополь
29 октября, 13:42Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКривой РогНиколаев (Украина)В миреВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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