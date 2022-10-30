https://ria.ru/20221030/ataki-1827897040.html

ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 30.10.2022

ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:36

2022-10-30T14:36

2022-10-30T16:17

специальная военная операция на украине

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украина

кривой рог

николаев (украина)

в мире

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве указали, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области."В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221029/ataka-1827749993.html

россия

украина

кривой рог

николаев (украина)

херсонская область

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Минобороны РФ об успешном наступлении ВС РФ на Южно-Донецком направлении Успешное наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении и удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Очакове: главное из брифинга МО РФ 2022-10-30T14:36 true PT5M43S

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