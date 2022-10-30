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ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:36
2022-10-30T14:36
2022-10-30T16:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве указали, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области."В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221029/ataka-1827749993.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кривой Рог, Николаев (Украина), В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
14:36 30.10.2022 (обновлено: 16:17 30.10.2022)
ВС России отразили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении