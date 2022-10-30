https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html

Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору

Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору - РИА Новости, 30.10.2022

Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору

Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:03

2022-10-30T16:03

2022-10-30T16:10

безопасность

россия

севастополь

одесса

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе."...Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221030/ataka-1827908409.html

https://ria.ru/20221029/ataka-1827749993.html

россия

севастополь

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, севастополь, одесса