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Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору - РИА Новости, 30.10.2022
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Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору - РИА Новости, 30.10.2022
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:03
2022-10-30T16:10
безопасность
россия
севастополь
одесса
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе."...Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221030/ataka-1827908409.html
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безопасность, россия, севастополь, одесса
Безопасность, Россия, Севастополь, Одесса
16:03 30.10.2022 (обновлено: 16:10 30.10.2022)
 
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору

Минобороны: атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса", - говорится в сообщении.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 15:58
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
"...Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - сказали в ведомстве.
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БезопасностьРоссияСевастопольОдесса
 
 
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