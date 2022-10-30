16:03 30.10.2022 (обновлено: 16:10 30.10.2022)
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
Минобороны: атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота
Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
"...Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Чёрном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - сказали в ведомстве.