https://ria.ru/20221030/ataka-1827908409.html

Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе

Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе - РИА Новости, 30.10.2022

Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе

Специалисты Минобороны подняли обломки морских дронов, использованных для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории у города... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:58

2022-10-30T15:58

2022-10-30T18:00

черное море

россия

безопасность

севастополь

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специалисты Минобороны подняли обломки морских дронов, использованных для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории у города Севастополя, сообщили в ведомстве."После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли <...> обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность", — говорится в сводке министерства.Как утверждается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности "зеленого коридора", а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, "зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, касается транспортировки злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она действует до 18 ноября.После инцидента с беспилотниками Минобороны объявило о приостановке соглашения. Ранее источник РИА Новости в Стамбуле сообщил, что Турция "на всех уровнях" ведет переговоры с Россией, и не исключил, что сделка останется в силе.

https://ria.ru/20221030/blinken-1827841374.html

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827867321.html

черное море

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, россия, безопасность, севастополь