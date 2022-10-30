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Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе - РИА Новости, 30.10.2022
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Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе - РИА Новости, 30.10.2022
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
Специалисты Минобороны подняли обломки морских дронов, использованных для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории у города... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:58
2022-10-30T18:00
черное море
россия
безопасность
севастополь
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специалисты Минобороны подняли обломки морских дронов, использованных для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории у города Севастополя, сообщили в ведомстве."После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли &lt;...&gt; обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность", — говорится в сводке министерства.Как утверждается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности "зеленого коридора", а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, "зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, касается транспортировки злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она действует до 18 ноября.После инцидента с беспилотниками Минобороны объявило о приостановке соглашения. Ранее источник РИА Новости в Стамбуле сообщил, что Турция "на всех уровнях" ведет переговоры с Россией, и не исключил, что сделка останется в силе.
https://ria.ru/20221030/blinken-1827841374.html
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черное море, россия, безопасность, севастополь
Черное море, Россия, Безопасность, Севастополь
15:58 30.10.2022 (обновлено: 18:00 30.10.2022)
 
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе

Минобороны подняло обломки применявшихся при атаке на корабли в Севастополе морских дронов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специалисты Минобороны подняли обломки морских дронов, использованных для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории у города Севастополя, сообщили в ведомстве.
"После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли <...> обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность", — говорится в сводке министерства.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Как утверждается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности "зеленого коридора", а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, "зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, касается транспортировки злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она действует до 18 ноября.
После инцидента с беспилотниками Минобороны объявило о приостановке соглашения. Ранее источник РИА Новости в Стамбуле сообщил, что Турция "на всех уровнях" ведет переговоры с Россией, и не исключил, что сделка останется в силе.
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Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
 
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