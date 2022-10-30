https://ria.ru/20221030/ataka-1827903066.html

СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой

СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой

Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:23

2022-10-30T15:23

2022-10-30T15:23

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великобритания

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца."Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в новый британский пограничный миграционный центр в Дувре, Англия, а затем покончил с собой", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20220410/london-1782791803.html

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в мире, англия, великобритания, происшествия