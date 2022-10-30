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СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой
Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:23
2022-10-30T15:23
в мире
англия
великобритания
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца."Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в новый британский пограничный миграционный центр в Дувре, Англия, а затем покончил с собой", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, англия, великобритания, происшествия
В мире, Англия, Великобритания, Происшествия
15:23 30.10.2022
 
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой

Reuters: в британском Дувре неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
"Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в новый британский пограничный миграционный центр в Дувре, Англия, а затем покончил с собой", - говорится в сообщении агентства.
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