https://ria.ru/20221030/ataka-1827903066.html
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой
Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:23
2022-10-30T15:23
2022-10-30T15:23
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англия
великобритания
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неизвестный атаковал миграционный центр в британском Дувре, а затем покончил с собой, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца."Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в новый британский пограничный миграционный центр в Дувре, Англия, а затем покончил с собой", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20220410/london-1782791803.html
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в мире, англия, великобритания, происшествия
В мире, Англия, Великобритания, Происшествия
СМИ: в Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой
Reuters: в британском Дувре неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой