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Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике - РИА Новости, 30.10.2022
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Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике
Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике - РИА Новости, 30.10.2022
Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне РФ, каждое из которых закреплено за конкретным... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:27
2022-10-30T13:27
арктика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне РФ, каждое из которых закреплено за конкретным ведомством, сообщается на сайте кабмина."Переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений предусмотрены в комплексе мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России... Всего в план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством", - говорится в сообщении.В частности, Минстрою, Минэнерго и региональным властям поручат модернизацию ТЭЦ и котельных для перевода их на более экологичное топливо. Минэнерго также необходимо продумать переход транспорта на газомоторное топливо.Согласно плану, Минстрой и местные власти должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. Минприроды, Минэнерго и Роспотребнадзору поручено продумать увеличение платы за выбросы отходов в атмосферу и акватории.Отмечается, что утвержденные меры - "часть единого плана по реализации основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года"."Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов", - добавляется в сообщении.
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арктика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Арктика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
13:27 30.10.2022
 
Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике

Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне России

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне РФ, каждое из которых закреплено за конкретным ведомством, сообщается на сайте кабмина.
"Переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений предусмотрены в комплексе мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России... Всего в план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством", - говорится в сообщении.
В частности, Минстрою, Минэнерго и региональным властям поручат модернизацию ТЭЦ и котельных для перевода их на более экологичное топливо. Минэнерго также необходимо продумать переход транспорта на газомоторное топливо.
Согласно плану, Минстрой и местные власти должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. Минприроды, Минэнерго и Роспотребнадзору поручено продумать увеличение платы за выбросы отходов в атмосферу и акватории.
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Отмечается, что утвержденные меры - "часть единого плана по реализации основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года".
"Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов", - добавляется в сообщении.
 
АрктикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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