https://ria.ru/20221030/arktika-1827888533.html

Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике

Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике - РИА Новости, 30.10.2022

Мишустин утвердил меры по снижению выбросов в Арктике

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне РФ, каждое из которых закреплено за конкретным... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:27

2022-10-30T13:27

2022-10-30T13:27

арктика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план из 13 мероприятий по снижению выбросов в Арктической зоне РФ, каждое из которых закреплено за конкретным ведомством, сообщается на сайте кабмина."Переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений предусмотрены в комплексе мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России... Всего в план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством", - говорится в сообщении.В частности, Минстрою, Минэнерго и региональным властям поручат модернизацию ТЭЦ и котельных для перевода их на более экологичное топливо. Минэнерго также необходимо продумать переход транспорта на газомоторное топливо.Согласно плану, Минстрой и местные власти должны разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. Минприроды, Минэнерго и Роспотребнадзору поручено продумать увеличение платы за выбросы отходов в атмосферу и акватории.Отмечается, что утвержденные меры - "часть единого плана по реализации основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года"."Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221029/yakutiya-1827724019.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

арктика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)