https://ria.ru/20221030/aktivisty-1827945310.html

В Берлине эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра

В Берлине эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра - РИА Новости, 30.10.2022

В Берлине эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра

Два представителя движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в воскресенье приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T19:32

2022-10-30T19:32

2022-10-30T19:37

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Два представителя движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в воскресенье приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине.Как заявляет само движения на своих страницах в социальных сетях, где они опубликовали фото с приклеившимися к динозавру представителями движения, эта акция призвана показать, что люди и сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.По данным издания Berliner Morgenzeitung, к музею выехали правоохранители.Ранее полиции Берлина пришлось снимать не желавшую покидать крышу полицейского микроавтобуса экоактивистку, которая приклеила себя к автомобилю в знак протеста.В прошлое воскресенье активисты движения в музее Барберини немецкого Потсдама облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов, чтобы привлечь внимание к проблемам климата. Участники акции - девушка и молодой человек - затем приклеили себя к стене под полотном, после чего девушка стала выкрикивать объяснения своего поступка присутствовавшим в музее, видео с инцидентом выложили сами активисты в своем аккаунте в Twitter.В Германии протестующие все чаще приклеивают себя к разным поверхностям как на улице, так и в помещениях, куда они врываются. Раньше они чаще блокировали случайные дороги, теперь их целью становятся важные ведомства ФРГ и прилегающие к ним улицы. Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер пригрозила протестующим крупными штрафами и привлечением к ответственности вплоть до тюремного заключения за блокировку дорог, что зачастую мешает проезду экстренных служб, а также из-за сопровождающего любое их действие вызова правоохранителей и медиков.Ранее профсоюз полицейских Берлина потребовал переложить обязанность отклеивания от дорожной поверхности протестующих на городские власти, так как правоохранителям приходится работать травмоопасными молотками и зубилами, после чего они нередко получают иски от пострадавших при этом процессе.

https://ria.ru/20221023/kartina-1826119695.html

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в мире, берлин (город), германия