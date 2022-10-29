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Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву - РИА Новости, 29.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221029/zinovev-1827799501.html
Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву
Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву - РИА Новости, 29.10.2022
Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта в честь 100-летия со дня рождения Александра Зиновьева, выразив слова признания... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:31
2022-10-29T19:31
культура
александр зиновьев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта в честь 100-летия со дня рождения Александра Зиновьева, выразив слова признания выдающемуся писателю, мыслителю и ученому, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечая юбилей Александра Зиновьева, мы отдаем дань глубокого, искреннего признания нашему выдающемуся соотечественнику – талантливому ученому, писателю, самобытному и оригинальному мыслителю, настоящему патриоту и гражданину. Его фундаментальные труды, литературные, публицистические произведения – большой, поистине уникальный вклад в развитие отечественной философии, социологии, общественной мысли, важная, неотъемлемая часть мирового научного, творческого, идейного наследия", - говорится в телеграмме.
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александр зиновьев, россия, владимир путин
Культура, Александр Зиновьев, Россия, Владимир Путин
19:31 29.10.2022
 
Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву

Путин выразил слова признания Александру Зиновьеву, отметив патриотизм философа

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта в честь 100-летия со дня рождения Александра Зиновьева, выразив слова признания выдающемуся писателю, мыслителю и ученому, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отмечая юбилей Александра Зиновьева, мы отдаем дань глубокого, искреннего признания нашему выдающемуся соотечественнику – талантливому ученому, писателю, самобытному и оригинальному мыслителю, настоящему патриоту и гражданину. Его фундаментальные труды, литературные, публицистические произведения – большой, поистине уникальный вклад в развитие отечественной философии, социологии, общественной мысли, важная, неотъемлемая часть мирового научного, творческого, идейного наследия", - говорится в телеграмме.
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КультураАлександр ЗиновьевРоссияВладимир Путин
 
 
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