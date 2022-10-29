https://ria.ru/20221029/zinovev-1827799501.html

Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву

Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву - РИА Новости, 29.10.2022

Путин поприветствовал гостей концерта, посвященного философу Зиновьеву

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта в честь 100-летия со дня рождения Александра Зиновьева, выразив слова признания... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T19:31

2022-10-29T19:31

2022-10-29T19:31

культура

александр зиновьев

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта в честь 100-летия со дня рождения Александра Зиновьева, выразив слова признания выдающемуся писателю, мыслителю и ученому, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечая юбилей Александра Зиновьева, мы отдаем дань глубокого, искреннего признания нашему выдающемуся соотечественнику – талантливому ученому, писателю, самобытному и оригинальному мыслителю, настоящему патриоту и гражданину. Его фундаментальные труды, литературные, публицистические произведения – большой, поистине уникальный вклад в развитие отечественной философии, социологии, общественной мысли, важная, неотъемлемая часть мирового научного, творческого, идейного наследия", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20220403/rossiya-1781566431.html

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александр зиновьев, россия, владимир путин