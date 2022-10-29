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Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 29.10.2022
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Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД
Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 29.10.2022
Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД
МВД России объявило в розыск журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина, которому ранее суд избрал запрет определенных... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:53
2022-10-29T09:53
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
диссернет
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина, которому ранее суд избрал запрет определенных действий, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В конце августа Басманный суд Москвы информировал, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), по ней ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину было запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.Что именно вменяют Заякину - неизвестно, однако на сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ."Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, диссернет
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Диссернет
09:53 29.10.2022
 
Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД

МВД объявило в розыск журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Заякина

CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова / Андрей Заякин
Андрей Заякин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова /
Андрей Заякин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина, которому ранее суд избрал запрет определенных действий, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
В конце августа Басманный суд Москвы информировал, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), по ней ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину было запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.
Что именно вменяют Заякину - неизвестно, однако на сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ.
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"Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияДиссернет
 
 
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