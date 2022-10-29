https://ria.ru/20221029/zayakin-1827716838.html

Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД

Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 29.10.2022

Сооснователь "Диссернета" Заякин появился в базе розыска МВД

МВД России объявило в розыск журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина, которому ранее суд избрал запрет определенных... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:53

2022-10-29T09:53

2022-10-29T09:53

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

диссернет

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина, которому ранее суд избрал запрет определенных действий, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В конце августа Басманный суд Москвы информировал, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), по ней ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину было запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.Что именно вменяют Заякину - неизвестно, однако на сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ."Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, диссернет