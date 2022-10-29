13:37 29.10.2022 (обновлено: 13:46 29.10.2022)
Киевские власти Запорожья заявили о российском ударе
Киевские власти Запорожья заявили о российском ударе по объекту критической инфраструктуры
© Минобороны РФРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Удар по объекту критической инфраструктуры нанесен в Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале Старуха.
Чиновник не уточнил, какой вид вооружения был использован и какой именно объект попал под удар. Воздушную тревогу назначенные Киевом власти в подконтрольной им части региона не объявляли.
Позднее Старух заявил о разрушении промышленного здания в результате ракетного удара. По данным чиновника, жертв и пострадавших нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.