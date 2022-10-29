https://ria.ru/20221029/zaderzhanie-1827771439.html
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:22
2022-10-29T16:22
2022-10-29T16:32
херсон
служба безопасности украины
украина
происшествия
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херсонская область
ак-74
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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе (Херсонской области) задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсон... В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины", - сообщил представитель экстренных служб региона.По его словам, по месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.
https://ria.ru/20221026/kherson-1826901147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:22 29.10.2022 (обновлено: 16:32 29.10.2022)
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне признался, что действовал по заданию СБУ