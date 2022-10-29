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Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022
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Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:22
2022-10-29T16:32
херсон
служба безопасности украины
украина
происшествия
в мире
херсонская область
ак-74
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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе (Херсонской области) задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсон... В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины", - сообщил представитель экстренных служб региона.По его словам, по месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.
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херсон, служба безопасности украины, украина, происшествия, в мире, херсонская область , ак-74
Херсон, Служба безопасности Украины, Украина, Происшествия, В мире, Херсонская область , АК-74
16:22 29.10.2022 (обновлено: 16:32 29.10.2022)
 
Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне признался, что действовал по заданию СБУ

© РИА НовостиАвтомобиль полиции в Херсоне
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе (Херсонской области) задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсон... В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины", - сообщил представитель экстренных служб региона.
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По его словам, по месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.
 
ХерсонСлужба безопасности УкраиныУкраинаПроисшествияВ миреХерсонская областьАК-74
 
 
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