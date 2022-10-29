https://ria.ru/20221029/zaderzhanie-1827771439.html

Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 29.10.2022

Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T16:22

2022-10-29T16:22

2022-10-29T16:32

херсон

служба безопасности украины

украина

происшествия

в мире

херсонская область

ак-74

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ХЕРСОН, 29 окт - РИА Новости. Силовики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне - задержанный сознался, что готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе (Херсонской области) задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсон... В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины", - сообщил представитель экстренных служб региона.По его словам, по месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.

https://ria.ru/20221026/kherson-1826901147.html

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украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, служба безопасности украины, украина, происшествия, в мире, херсонская область , ак-74