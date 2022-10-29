Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/vzryv-1827756946.html
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв
На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:38
2022-10-29T16:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
запорожская область
запорожский алюминиевый комбинат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Напомню, там располагается база "Иностранного легиона", — написал он в своем Telegram-канале.По словам представителя ВГА, ранее там "откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов".Российские войска контролируют около 75 процентов Запорожской области. При этом ВСУ продолжают находиться в областном центре — городе Запорожье.В апреле российские ВС нанесли по территории ЗАлК удар ракетами "Калибр". По сообщению ведомства, были уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, запорожье, запорожская область, запорожский алюминиевый комбинат
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Запорожский алюминиевый комбинат
14:38 29.10.2022 (обновлено: 16:34 29.10.2022)
 
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв

Рогов сообщил о взрыве на алюминиевом комбинате в Запорожье, где была база наемников

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Напомню, там располагается база "Иностранного легиона", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам представителя ВГА, ранее там "откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов".
Российские войска контролируют около 75 процентов Запорожской области. При этом ВСУ продолжают находиться в областном центре — городе Запорожье.
В апреле российские ВС нанесли по территории ЗАлК удар ракетами "Калибр". По сообщению ведомства, были уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьЗапорожский алюминиевый комбинат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала