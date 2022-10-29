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В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв
На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:38
2022-10-29T14:38
2022-10-29T16:34
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожье
запорожская область
запорожский алюминиевый комбинат
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Напомню, там располагается база "Иностранного легиона", — написал он в своем Telegram-канале.По словам представителя ВГА, ранее там "откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов".Российские войска контролируют около 75 процентов Запорожской области. При этом ВСУ продолжают находиться в областном центре — городе Запорожье.В апреле российские ВС нанесли по территории ЗАлК удар ракетами "Калибр". По сообщению ведомства, были уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожье, запорожская область, запорожский алюминиевый комбинат
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Запорожский алюминиевый комбинат
14:38 29.10.2022 (обновлено: 16:34 29.10.2022)
В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве на алюминиевом комбинате в Запорожье, где была база наемников