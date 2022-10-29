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В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв

В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв - РИА Новости, 29.10.2022

В Запорожье на алюминиевом комбинате прогремел взрыв

На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:38

2022-10-29T14:38

2022-10-29T16:34

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожье

запорожская область

запорожский алюминиевый комбинат

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На алюминиевом комбинате в городе Запорожье произошел взрыв, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Напомню, там располагается база "Иностранного легиона", — написал он в своем Telegram-канале.По словам представителя ВГА, ранее там "откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов".Российские войска контролируют около 75 процентов Запорожской области. При этом ВСУ продолжают находиться в областном центре — городе Запорожье.В апреле российские ВС нанесли по территории ЗАлК удар ракетами "Калибр". По сообщению ведомства, были уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.

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запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир рогов, запорожье, запорожская область, запорожский алюминиевый комбинат