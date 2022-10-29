https://ria.ru/20221029/vzryv-1827750712.html

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2022

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы слышны в Николаеве и области, жители сообщают о столбах дыма, заявили в украинском интернет-издании "Страна.ua". РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:48

2022-10-29T13:48

2022-10-29T14:13

николаев (украина)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаеве и области, жители сообщают о столбах дыма, заявили в украинском интернет-издании "Страна.ua"."В Николаеве и области слышны взрывы, пишут в местных пабликах. Размещаются фото, на которых - столбы дыма от пожара в области", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".При этом власти региона не сообщали о воздушной тревоге или работах по разминированию в субботу.

https://ria.ru/20221028/dnr-1827668588.html

николаев (украина)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаев (украина), в мире