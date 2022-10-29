https://ria.ru/20221029/vzryv-1827750712.html
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2022
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы слышны в Николаеве и области, жители сообщают о столбах дыма, заявили в украинском интернет-издании "Страна.ua". РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:48
2022-10-29T13:48
2022-10-29T14:13
николаев (украина)
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаеве и области, жители сообщают о столбах дыма, заявили в украинском интернет-издании "Страна.ua"."В Николаеве и области слышны взрывы, пишут в местных пабликах. Размещаются фото, на которых - столбы дыма от пожара в области", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".При этом власти региона не сообщали о воздушной тревоге или работах по разминированию в субботу.
https://ria.ru/20221028/dnr-1827668588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), в мире
Николаев (Украина), В мире, Специальная военная операция на Украине
13:48 29.10.2022 (обновлено: 14:13 29.10.2022)
В Николаеве прогремели взрывы
Страна.ua: в Николаеве и области прогремели взрывы