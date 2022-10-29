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Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/voennye-1827756352.html
Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР
Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022
Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР
На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:35
2022-10-29T14:58
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221029/kherson-1827743572.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
14:35 29.10.2022 (обновлено: 14:58 29.10.2022)
 
Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР

В Минобороны сообщили об уничтожении 70 украинских военных у Червонопоповки в ЛНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
12:57Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заявили, что Киеву следует бояться контрнаступления
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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