https://ria.ru/20221029/voennye-1827756352.html

Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР

Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР - РИА Новости, 29.10.2022

Российские военные отразили украинские атаки у Червонопоповки в ЛНР

На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:35

2022-10-29T14:35

2022-10-29T14:58

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221029/kherson-1827743572.html

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луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины