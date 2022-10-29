https://ria.ru/20221029/virus-1827710288.html

Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби

Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби - РИА Новости, 29.10.2022

Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби

Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T08:47

2022-10-29T08:47

2022-10-29T16:03

здоровье - общество

великобритания

ньюкасл

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825687659_368:620:2607:1880_1920x0_80_0_0_fa8c67b88e8ca72882e867b676eb9554.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее в СМИ появилась информация, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби — птицы с искривленными шеями ходят кругами."Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц", — сказал Семенов.Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюнктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.По его словам, в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30 процентов, пояснил Семенов.

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html

великобритания

ньюкасл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, великобритания, ньюкасл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)