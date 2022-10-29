https://ria.ru/20221029/virus-1827710288.html
Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби
Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби - РИА Новости, 29.10.2022
Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби
Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T08:47
2022-10-29T08:47
2022-10-29T16:03
здоровье - общество
великобритания
ньюкасл
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.Ранее в СМИ появилась информация, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби — птицы с искривленными шеями ходят кругами."Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц", — сказал Семенов.Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюнктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.По его словам, в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30 процентов, пояснил Семенов.
https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html
https://ria.ru/20221029/koronavirus-1827709804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, великобритания, ньюкасл, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Великобритания, Ньюкасл, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
08:47 29.10.2022 (обновлено: 16:03 29.10.2022)
Эксперт прокомментировал сообщения о вирусе, превратившем голубей в зомби
Эксперт Роспотребнадзора Семенов: вирус, превративший голубей в зомби, не опасен для людей
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Псевдочума птиц, которая, вероятно, стала причиной появления зомби-голубей в Великобритании, иногда регистрируется и у людей, но болезнь протекает легко и не представляет опасности, сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Британии произошла вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в зомби — птицы с искривленными шеями ходят кругами.
"Вирус Ньюкасла
периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц", — сказал Семенов.
Он уточнил, что вирус у людей сопровождается симптомами, характерными для респираторных заболеваний, может вызывать конъюнктивит. При этом для человека он сейчас не представляет опасности, отметил специалист.
По его словам, в Великобритании у голубей, судя по всему, наблюдается вирус Ньюкасла, или псевдочума птиц. В птицеводстве вирус считается карантинной особо опасной инфекцией, ущерб мировому птицеводству от нее сравним только с высокопатогенным гриппом птиц. Летальность среди заболевших пернатых достигает 30 процентов, пояснил Семенов.