https://ria.ru/20221029/video-1827724595.html
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе - РИА Новости, 29.10.2022
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:31
2022-10-29T10:31
2022-10-29T10:31
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.Развожаев ранее сообщал, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. По его информации, все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты, гражданская инфраструктура города не пострадала."Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221029/bespilotnik-1827712081.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе
Губернатор Севастополя Развожаев призвал не выкладывать видео с работой ПВО в городе
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал
граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.
Развожаев ранее сообщал, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. По его информации, все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты, гражданская инфраструктура города не пострадала.
"Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.