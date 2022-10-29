https://ria.ru/20221029/video-1827724595.html

Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе

Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе - РИА Новости, 29.10.2022

Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:31

2022-10-29T10:31

2022-10-29T10:31

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.Развожаев ранее сообщал, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. По его информации, все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты, гражданская инфраструктура города не пострадала."Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221029/bespilotnik-1827712081.html

севастополь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил развожаев, севастополь