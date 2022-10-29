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Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/video-1827724595.html
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе - РИА Новости, 29.10.2022
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T10:31
2022-10-29T10:31
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.Развожаев ранее сообщал, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. По его информации, все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты, гражданская инфраструктура города не пострадала."Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь
10:31 29.10.2022
 
Власти Севастополя призвали не выкладывать видео с работой ПВО в городе

Губернатор Севастополя Развожаев призвал не выкладывать видео с работой ПВО в городе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан не распространять видео с работой систем ПВО, отражающих атаки украинских беспилотников.
Развожаев ранее сообщал, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. По его информации, все атаки, которые происходили несколько часов, были отбиты, гражданская инфраструктура города не пострадала.
"Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Американский разведывательно-беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
09:11
Американский разведывательный беспилотник летает недалеко от Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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