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В Британии не признали причастность к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 29.10.2022
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В Британии не признали причастность к подрыву "Северных потоков"
В Британии не признали причастность к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 29.10.2022
В Британии не признали причастность к подрыву "Северных потоков"
Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на "Северных потоках" в сентябре и атаке на корабли... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T16:43
2022-10-29T16:43
в мире
россия
севастополь
николаевская область
вмс великобритании
минобороны великобритании
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на "Северных потоках" в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах в Севастополе в субботу.Рано утром в субботу киевский режим совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По сообщению Минобороны России, в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что атакованные корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.Подготовка этого теракта и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, заявили в МО РФ. По имеющейся информации, сообщили в министерстве, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"."Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов", - заявило британское минобороны в Twitter, назвав российские сообщения "выдуманными".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221029/terakty-1827772418.html
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в мире, россия, севастополь, николаевская область, вмс великобритании, минобороны великобритании, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Севастополь, Николаевская область, ВМС Великобритании, Минобороны Великобритании, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
16:43 29.10.2022
 
В Британии не признали причастность к подрыву "Северных потоков"

Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на "Северных потоках" в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах в Севастополе в субботу.
Рано утром в субботу киевский режим совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По сообщению Минобороны России, в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что атакованные корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
16:29
В МИД прокомментировали теракты в Черном и Балтийском морях
Подготовка этого теракта и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, заявили в МО РФ. По имеющейся информации, сообщили в министерстве, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов", - заявило британское минобороны в Twitter, назвав российские сообщения "выдуманными".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
14:29
В Госдуме прокомментировали участие ВМС Британии в ЧП на "Северных потоках"
 
В миреРоссияСевастопольНиколаевская областьВМС ВеликобританииМинобороны ВеликобританииСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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