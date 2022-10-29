В Британии не признали причастность к подрыву "Северных потоков"
Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на "Северных потоках" в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах в Севастополе в субботу.
Рано утром в субботу киевский режим совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По сообщению Минобороны России, в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что атакованные корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка этого теракта и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, заявили в МО РФ. По имеющейся информации, сообщили в министерстве, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов", - заявило британское минобороны в Twitter, назвав российские сообщения "выдуманными".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".