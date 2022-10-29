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Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/vdv-1827739132.html
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации - РИА Новости, 29.10.2022
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации
Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:23
2022-10-29T12:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство."Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Награждение проводил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин. Церемония награждения проходила в боевой обстановке", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди награждённых воины-десантники, которым вручили ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали ордена "За отвагу", Суворова и Жукова.Кроме того, заместитель командующего ВДВ поблагодарил воинов "крылатой пехоты" за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения.
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Россия
12:23 29.10.2022
 
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации

Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм во время спецоперации

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство.
"Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Награждение проводил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин. Церемония награждения проходила в боевой обстановке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди награждённых воины-десантники, которым вручили ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали ордена "За отвагу", Суворова и Жукова.
Кроме того, заместитель командующего ВДВ поблагодарил воинов "крылатой пехоты" за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения.
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:47Специальная военная операция на Украине
Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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