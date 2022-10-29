https://ria.ru/20221029/vdv-1827739132.html

Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации

Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации - РИА Новости, 29.10.2022

Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации

Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:23

2022-10-29T12:23

2022-10-29T12:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство."Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Награждение проводил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин. Церемония награждения проходила в боевой обстановке", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди награждённых воины-десантники, которым вручили ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали ордена "За отвагу", Суворова и Жукова.Кроме того, заместитель командующего ВДВ поблагодарил воинов "крылатой пехоты" за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения.

https://ria.ru/20221010/mediki-1822766446.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия