https://ria.ru/20221029/vdv-1827739132.html
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации - РИА Новости, 29.10.2022
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации
Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:23
2022-10-29T12:23
2022-10-29T12:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство."Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Награждение проводил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин. Церемония награждения проходила в боевой обстановке", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди награждённых воины-десантники, которым вручили ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали ордена "За отвагу", Суворова и Жукова.Кроме того, заместитель командующего ВДВ поблагодарил воинов "крылатой пехоты" за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения.
https://ria.ru/20221010/mediki-1822766446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Россия
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество во время спецоперации
Минобороны наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм во время спецоперации
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство обороны России наградило военных ВДВ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщает военное ведомство.
"Минобороны России опубликовало кадры награждения государственными наградами военнослужащих подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Награждение проводил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин. Церемония награждения проходила в боевой обстановке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди награждённых воины-десантники, которым вручили ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали ордена "За отвагу", Суворова и Жукова.
Кроме того, заместитель командующего ВДВ поблагодарил воинов "крылатой пехоты" за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения.