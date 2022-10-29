https://ria.ru/20221029/vdnkh-1827718646.html

На ВДНХ с 29 октября по 6 ноября пройдут мероприятия для детей

На ВДНХ с 29 октября по 6 ноября пройдут мероприятия для детей - РИА Новости, 29.10.2022

На ВДНХ с 29 октября по 6 ноября пройдут мероприятия для детей

Лекции, мастер-классы, экскурсии, квесты и спектакли проведут для детей с 29 октября по 6 ноября на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T10:05

2022-10-29T10:05

2022-10-29T10:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр i

антуан де сент-экзюпери

москва

росизо

ту-144

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лекции, мастер-классы, экскурсии, квесты и спектакли проведут для детей с 29 октября по 6 ноября на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."Космические приключения и уроки цветоводства, составление зашифрованных посланий и загадки леса - это и многое другое ждет юных гостей и их родителей на ВДНХ. Специально для детей подготовили насыщенную развлекательную программу - мастер-классы, экскурсии, квесты и спектакли, которые пройдут с 29 октября по 6 ноября. У многих школьников в это время каникулы. Большая часть занятий проводится бесплатно, на некоторые потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.Добавляется, что в экоцентре "Цветоводство" первого и второго ноября с 11:00 до 17:00 можно будет научиться рисованию нитями. Техника позволяет создавать на бумаге абстрактные образы, развивающие воображение. Мастер-класс "Привет, букет!" предназначен для детей старше пяти лет, вход на него свободный.Кроме того, маленьким сладкоежкам предлагают посетить галерею "Лес", где третьего ноября в 13:00, 15:00 и 17:00 состоится кулинарный мастер-класс. Гости попробуют испечь кексы с разными начинками (маффины). Участвовать могут дети старше семи лет. А четвертого ноября в 12:00 там же пройдет занятие по моделированию техники, которое организовал детский технопарк "Кулибин Про". Юные изобретатели изготовят игрушку "Божья коровка"."В павильоне "Книги" "Росизо" пятого ноября в 18:00 пройдет лекция "Петр I - криптограф: история императорских шифров". Криптография - одна из старейших наук. Придумать шифровку - надежный способ обезопасить секретную переписку. Даже если письма попадут в чужие руки, читатель вряд ли сможет их разобрать... Проникнуться атмосферой сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" можно во время занятия "По следам Маленького принца" 6 ноября в 12:00 в музее славянской письменности "Слово". Детей старше шести лет познакомят с главным героем произведения и вместе с ними прочитают самые яркие эпизоды. Также гости создадут аппликацию из тканых материалов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с четвертого по шестое ноября в центре "Космонавтика и авиация" пройдет экскурсия "Авиация. От да Винчи до Ту-144" (для детей старше семи лет), квесты "В поисках отважной Кусачки" (для детей младше семи лет), "Агент Космо ведет расследование. Тайна зеленых человечков" (для детей в возрасте от девяти до 13 лет) и "Школа юных космонавтов" (для детей в возрасте от семи до 10 лет). Участникам расскажут всё о полетах живых организмов в космос, детям предстоит разгадать загадки и найти собаку - рекордсмена по полетам на орбиту, помочь зашифровать и отправить послания внеземным цивилизациям, а также познакомиться с жизнью космонавта на орбитальной станции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/vdnkh-1826846217.html

https://ria.ru/20220925/belaz-1819338610.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петр i, антуан де сент-экзюпери, москва, росизо, ту-144, общество