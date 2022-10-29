https://ria.ru/20221029/vashington-1827735789.html

Американский офицер обратился к властям США из-за России и Украины

Американский офицер обратился к властям США из-за России и Украины - РИА Новости, 29.10.2022

Американский офицер обратился к властям США из-за России и Украины

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал от американских властей объяснений, почему НАТО во главе с... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:40

2022-10-29T11:40

2022-10-29T16:08

в мире

владимир путин

жозеп боррель

россия

украина

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 29 окт — РИА НОВОСТИ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал от американских властей объяснений, почему НАТО во главе с Вашингтоном продолжает наращивать присутствие в Восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной.Как пишет автор, несмотря на слова президента Байдена о том, что США не отправят американские войска сражаться с российской армией на Украине, Соединенные Штаты разместили сто тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.Он раскритиковал Белый дом за нагнетание страха и отметил, что участие Штатов в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации и потенциальной ядерной войне."Как я уже говорил в самом начале, позвольте мне повторить еще раз: в конфликте между граничащими государствами России и Украины нет ничего, что угрожало бы нашей национальной безопасности (или безопасности нашего альянса НАТО)", — подытожил обозреватель.В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.

https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html

https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html

россия

украина

сша

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в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, украина, сша, нато, евросоюз