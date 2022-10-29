11:40 29.10.2022 (обновлено: 16:08 29.10.2022)
Американский офицер обратился к властям США из-за России и Украины
Американский офицер Дэвис потребовал от Белого дома объяснить отправку войск в Европу
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА НОВОСТИ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive потребовал от американских властей объяснений, почему НАТО во главе с Вашингтоном продолжает наращивать присутствие в Восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной.
Как пишет автор, несмотря на слова президента Байдена о том, что США не отправят американские войска сражаться с российской армией на Украине, Соединенные Штаты разместили сто тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.
"Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу, зачем это все", — задается вопросом Дэвис.
Он раскритиковал Белый дом за нагнетание страха и отметил, что участие Штатов в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации и потенциальной ядерной войне.
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"Как я уже говорил в самом начале, позвольте мне повторить еще раз: в конфликте между граничащими государствами России и Украины нет ничего, что угрожало бы нашей национальной безопасности (или безопасности нашего альянса НАТО)", — подытожил обозреватель.
В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.