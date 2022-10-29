https://ria.ru/20221029/ukraina-1827805760.html

Во Франции потребовали не давать Украине решать судьбу человечества

Во Франции потребовали не давать Украине решать судьбу человечества - РИА Новости, 29.10.2022

Во Франции потребовали не давать Украине решать судьбу человечества

Бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш в интервью Le Figaro призвал не допустить прямого военного столкновения между альянсом и Москвой, а также... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T20:29

2022-10-29T20:29

2022-10-29T20:29

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш в интервью Le Figaro призвал не допустить прямого военного столкновения между альянсом и Москвой, а также не позволять Украине определять, когда закончить конфликт с Россией и тем самым решать за весь мир.Политик отметил, что западные лидеры сходятся во мнении о недопустимости прямого столкновения НАТО с Россией, но подчеркнул, что в результате поставок оружия и финансовой помощи Украине страны альянса уже стали стороной конфликта."Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете", — заявил Лелуш.По его мнению, продолжение вооруженного противостояния грозит применением Россией ядерного оружия, на что соответствующим образом ответят США."В таком случае мы были бы очень близки к глобальному ядерному катаклизму", — добавил он.При этом политик признал, что стороны проявляют сдержанность: Россия не бомбит пути снабжения из Польши, США не поставляют Украине танки, истребители и ракеты большой дальности.В то же время он подчеркнул, что конфликт имеет "адскую механику" и ситуация может измениться. Так, к этому моменту весь Запад противостоит России, Украина отказывается вести переговоры и считает призывы к прекращению огня синонимом госизмены. Все это грозит миру катастрофой, предупредил Лелуш."Мудрость обязывает нас срочно найти секретные каналы связи с Кремлем, чтобы подготовиться к деэскалации", — добавил он.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221029/shtaynmayer-1827781268.html

https://ria.ru/20221029/aviakompaniya-1827773622.html

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в мире, украина, россия, нато, сша