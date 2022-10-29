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Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины - РИА Новости, 29.10.2022
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Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины
Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины - РИА Новости, 29.10.2022
Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины
Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T19:37
2022-10-29T20:34
политика
польша
украина
румыния
право и справедливость
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.Как отмечается в статье, у поляков уже сейчас есть особые права в соседней республике: они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях."План [правящей партии] "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине", — пишут авторы материала.По их словам, варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. К тому моменту, по замыслу польских политиков, ВСУ уже будут полностью разбиты, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад.Как считают авторы, при таком сценарии интервентов будут рассматривать не как оккупантов, а как "освободителей украинского народа". При этом массовую резню в Волыни в 1943 году предадут забвению, подытожили колумнисты.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы. Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела. Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, в свою очередь, назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.
https://ria.ru/20221029/zelenskiy-1827779783.html
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html
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политика, польша, украина, румыния, право и справедливость, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Политика, Польша, Украина, Румыния, Право и справедливость, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
19:37 29.10.2022 (обновлено: 20:34 29.10.2022)
 
Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины

Modern Diplomacy: Польша планирует захватить Западную Украину и провести там референдум

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.
Как отмечается в статье, у поляков уже сейчас есть особые права в соседней республике: они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях.
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"План [правящей партии] "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине", — пишут авторы материала.
По их словам, варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. К тому моменту, по замыслу польских политиков, ВСУ уже будут полностью разбиты, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад.
Как считают авторы, при таком сценарии интервентов будут рассматривать не как оккупантов, а как "освободителей украинского народа". При этом массовую резню в Волыни в 1943 году предадут забвению, подытожили колумнисты.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы. Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела. Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, в свою очередь, назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.
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