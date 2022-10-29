19:37 29.10.2022 (обновлено: 20:34 29.10.2022)
Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины
Modern Diplomacy: Польша планирует захватить Западную Украину и провести там референдум
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Польша готовит плацдарм для интервенции и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.
Как отмечается в статье, у поляков уже сейчас есть особые права в соседней республике: они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население. Кроме того, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях.
"План [правящей партии] "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине", — пишут авторы материала.
По их словам, варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. К тому моменту, по замыслу польских политиков, ВСУ уже будут полностью разбиты, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад.
Как считают авторы, при таком сценарии интервентов будут рассматривать не как оккупантов, а как "освободителей украинского народа". При этом массовую резню в Волыни в 1943 году предадут забвению, подытожили колумнисты.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы. Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела. Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, в свою очередь, назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.