15:56 29.10.2022 (обновлено: 16:26 29.10.2022)
В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине
Военный эксперт Касс призвал США изменить стратегию по Украине и урезать поставки оружия
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта, пишет в статье для 19Fortyfive эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
По его словам, новый пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.
24 октября, 16:54WSJ сообщил о неожиданной проблеме в ВСУ из-за зимы
"Таким образом, американцы, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить. <…> Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива — уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?" — задался вопросом автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
После начала российской специальной операции на Украине США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
23 октября, 21:41Во Франции заявили, что Байден готов "взорвать" ситуацию на Украине