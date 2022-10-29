https://ria.ru/20221029/ukraina-1827768632.html

В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине

В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине - РИА Новости, 29.10.2022

В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине

США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта, пишет в статье для... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T15:56

2022-10-29T15:56

2022-10-29T16:26

политика

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта, пишет в статье для 19Fortyfive эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.По его словам, новый пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха."Таким образом, американцы, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить. <…> Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива — уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?" — задался вопросом автор.По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.После начала российской специальной операции на Украине США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20221024/vsu-1826335070.html

https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

украина

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, сша, вооруженные силы украины