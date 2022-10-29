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В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине - РИА Новости, 29.10.2022
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В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине
В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине - РИА Новости, 29.10.2022
В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине
США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта, пишет в статье для... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T15:56
2022-10-29T16:26
политика
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта, пишет в статье для 19Fortyfive эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.По его словам, новый пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха."Таким образом, американцы, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить. &lt;…&gt; Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива — уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?" — задался вопросом автор.По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.После начала российской специальной операции на Украине США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20221024/vsu-1826335070.html
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политика, украина, сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Вооруженные силы Украины
15:56 29.10.2022 (обновлено: 16:26 29.10.2022)
 
В США заговорили о резкой смене стратегии по Украине

Военный эксперт Касс призвал США изменить стратегию по Украине и урезать поставки оружия

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта, пишет в статье для 19Fortyfive эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
По его словам, новый пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.
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"Таким образом, американцы, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить. <…> Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива — уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?" — задался вопросом автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
После начала российской специальной операции на Украине США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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