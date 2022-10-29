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Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный - РИА Новости, 29.10.2022
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Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный
Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный - РИА Новости, 29.10.2022
Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный
Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области с помощью плохо обученных подразделений, рассказал пленный солдат ВСУ на видео, опубликованном... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:14
2022-10-29T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области с помощью плохо обученных подразделений, рассказал пленный солдат ВСУ на видео, опубликованном Министерством обороны.Как отметил военнопленный, командование им сказало, что лесопосадки перед ними пустые, "противника там практически нет, вы зайдете и продержитесь"."На примере этой атаки я понимаю, что да — вот нас просто было не жалко", — добавил он.Пленный отметил, что спустя три часа наступления не было ни помощи, ни эвакуации, плохо обученные подразделения попали в окружение. При этом, по его словам, по ним била артиллерия — как российская, так и украинская.Команд его подразделению никаких не поступало, в связи с чем было принято решение сдаться.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские вооруженные силы готовятся дать серьезный бой. Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
https://ria.ru/20221028/oborona-1827676230.html
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Военнопленный об атаке ВСУ в Херсонской области: экипажи ходят по полю и имитируют наступление
Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный
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в мире, херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Россия
17:14 29.10.2022 (обновлено: 18:57 29.10.2022)
 
Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный

Украинский пленный: ВСУ имитируют атаки в Херсонской области плохо обученными военными

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области с помощью плохо обученных подразделений, рассказал пленный солдат ВСУ на видео, опубликованном Министерством обороны.

"В Херсонской (области), понимаете, это я вообще не могу понять — для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы. Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление", — подчеркнул он.

Как отметил военнопленный, командование им сказало, что лесопосадки перед ними пустые, "противника там практически нет, вы зайдете и продержитесь".
"На примере этой атаки я понимаю, что да — вот нас просто было не жалко", — добавил он.
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Пленный отметил, что спустя три часа наступления не было ни помощи, ни эвакуации, плохо обученные подразделения попали в окружение. При этом, по его словам, по ним била артиллерия — как российская, так и украинская.
Команд его подразделению никаких не поступало, в связи с чем было принято решение сдаться.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские вооруженные силы готовятся дать серьезный бой. Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
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