https://ria.ru/20221029/ukraina-1827736435.html

Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный

Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный - РИА Новости, 29.10.2022

Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный

Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области с помощью плохо обученных подразделений, рассказал пленный солдат ВСУ на видео, опубликованном... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:14

2022-10-29T17:14

2022-10-29T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827789278_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fc034f1fe891026fdf2a200adceb9e1.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области с помощью плохо обученных подразделений, рассказал пленный солдат ВСУ на видео, опубликованном Министерством обороны.Как отметил военнопленный, командование им сказало, что лесопосадки перед ними пустые, "противника там практически нет, вы зайдете и продержитесь"."На примере этой атаки я понимаю, что да — вот нас просто было не жалко", — добавил он.Пленный отметил, что спустя три часа наступления не было ни помощи, ни эвакуации, плохо обученные подразделения попали в окружение. При этом, по его словам, по ним била артиллерия — как российская, так и украинская.Команд его подразделению никаких не поступало, в связи с чем было принято решение сдаться.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские вооруженные силы готовятся дать серьезный бой. Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.

https://ria.ru/20221028/oborona-1827676230.html

https://ria.ru/20221028/kherson-1827412382.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный об атаке ВСУ в Херсонской области: экипажи ходят по полю и имитируют наступление Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области, заявил пленный 2022-10-29T17:14 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , украина, россия