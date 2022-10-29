https://ria.ru/20221029/ukraina-1827734360.html
В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева
В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева - РИА Новости, 29.10.2022
В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева
Киеву нужна провокация для вовлечения США и НАТО в конфликт, чтобы в том числе обеспечить возможность себе остаться у власти, заявил первый заместитель... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T11:26
2022-10-29T11:26
2022-10-29T12:00
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киеву нужна провокация для вовлечения США и НАТО в конфликт, чтобы в том числе обеспечить возможность себе остаться у власти, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Иных шансов каким-то образом помешать выполнению целей специальной военной операции у Киева нет. Только благодаря "войне по доверенности" Киеву сейчас удаётся сдерживать ситуацию, и они понимают, что лучший выход для них - это прямая вовлечённость НАТО и США. Пока это только поставки оружия, разведданные, иная помощь, инструкторы, что, конечно же, немало. Но киевскому режиму этого явно недостаточно, поэтому им нужна какая-то либо большая провокация, либо вот "грязная бомба", что тоже является очень большой провокацией, если будет осуществлено", - сказал Полянский в эфире телеканала "РЕН ТВ".В этой связи, отметил дипломат, Москва пытается привлечь всеобщее внимание к этой "совершенно очевидной тактике, которая чревата очень губительными последствиями для всего земного шара".По его словам, у Киева есть все причины для того, чтобы устроить какую-либо провокацию, и "грязная бомба" здесь очень уместна.В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/provokatsiya-1827531315.html
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https://ria.ru/20221026/vnimanie-1827057982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, россия, киев, сша, нато
В мире, Россия, Киев, США, НАТО
11:26 29.10.2022 (обновлено: 12:00 29.10.2022)
В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева
Постпредство России: Киеву нужна провокация для вовлечения США и НАТО в конфликт
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Киеву нужна провокация для вовлечения США и НАТО в конфликт, чтобы в том числе обеспечить возможность себе остаться у власти, заявил
первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Иных шансов каким-то образом помешать выполнению целей специальной военной операции у Киева нет. Только благодаря "войне по доверенности" Киеву сейчас удаётся сдерживать ситуацию, и они понимают, что лучший выход для них - это прямая вовлечённость НАТО и США. Пока это только поставки оружия, разведданные, иная помощь, инструкторы, что, конечно же, немало. Но киевскому режиму этого явно недостаточно, поэтому им нужна какая-то либо большая провокация, либо вот "грязная бомба", что тоже является очень большой провокацией, если будет осуществлено", - сказал Полянский в эфире телеканала "РЕН ТВ".
В этой связи, отметил дипломат, Москва пытается привлечь всеобщее внимание к этой "совершенно очевидной тактике, которая чревата очень губительными последствиями для всего земного шара".
По его словам, у Киева есть все причины для того, чтобы устроить какую-либо провокацию, и "грязная бомба" здесь очень уместна.
"Неоднократно наши западные бывшие партнеры говорили о том, что применение ядерного оружия на Украине - эта та "красная линия", которая повлечет за собой какие-то более решительные действия с их стороны, и намекали на прямую вовлеченность стран НАТО. Вот ровно то, что нужно украинскому режиму, чтобы остаться у власти", - подчеркнул Полянский.
В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.