https://ria.ru/20221029/ukraina-1827734360.html

В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева

В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева - РИА Новости, 29.10.2022

В постпредстве России назвали цели провокации со стороны Киева

Киеву нужна провокация для вовлечения США и НАТО в конфликт, чтобы в том числе обеспечить возможность себе остаться у власти, заявил первый заместитель... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T11:26

2022-10-29T11:26

2022-10-29T12:00

в мире

россия

киев

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Киеву нужна провокация для вовлечения США и НАТО в конфликт, чтобы в том числе обеспечить возможность себе остаться у власти, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Иных шансов каким-то образом помешать выполнению целей специальной военной операции у Киева нет. Только благодаря "войне по доверенности" Киеву сейчас удаётся сдерживать ситуацию, и они понимают, что лучший выход для них - это прямая вовлечённость НАТО и США. Пока это только поставки оружия, разведданные, иная помощь, инструкторы, что, конечно же, немало. Но киевскому режиму этого явно недостаточно, поэтому им нужна какая-то либо большая провокация, либо вот "грязная бомба", что тоже является очень большой провокацией, если будет осуществлено", - сказал Полянский в эфире телеканала "РЕН ТВ".В этой связи, отметил дипломат, Москва пытается привлечь всеобщее внимание к этой "совершенно очевидной тактике, которая чревата очень губительными последствиями для всего земного шара".По его словам, у Киева есть все причины для того, чтобы устроить какую-либо провокацию, и "грязная бомба" здесь очень уместна.В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/provokatsiya-1827531315.html

https://ria.ru/20221026/bomba-1827022211.html

https://ria.ru/20221026/vnimanie-1827057982.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, сша, нато