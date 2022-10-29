https://ria.ru/20221029/ukraina-1827716069.html

Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине

Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине - РИА Новости, 29.10.2022

Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине

Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T09:50

2022-10-29T09:50

2022-10-29T10:27

в мире

украина

великобритания

донбасс

нато

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку половина переданного Украине британского запаса ракет до сих пор не была восполнена."Хватит отдавать наши деньги Украине", — написал Fibre wiz."Получается, мы испытываем нехватку оборонного оборудования, так еще отдаем миллиарды денег налогоплательщиков Украине в период беспрецедентного кризиса? Что на самом деле происходит?" — отметил L_Ami_du_peuple."Их отдали Украине, которая затем продала их на черном рынке. Что означает, что ими, вероятно, теперь пользуются страны против интересов Великобритании. <...> Просто невообразимо", — прокомментировал MathsStats."Значит, наши стратегические запасы некоторых видов обычного оружия не были восполнены. Тогда почему мы до сих пор поставляем его Украине?" — пожаловался illuminated_one."И все равно этот бешеный пес Зеленский хочет еще. Дайте ему шанс, и он заберет нас всех к себе в ад", — подытожил Dutch matrix.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html

https://ria.ru/20221029/putin-1827696673.html

украина

великобритания

донбасс

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в мире, украина, великобритания, донбасс, нато, войска воздушно-космической обороны