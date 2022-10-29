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Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине - РИА Новости, 29.10.2022
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Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине - РИА Новости, 29.10.2022
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине
Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:50
2022-10-29T10:27
в мире
украина
великобритания
донбасс
нато
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку половина переданного Украине британского запаса ракет до сих пор не была восполнена."Хватит отдавать наши деньги Украине", — написал Fibre wiz."Получается, мы испытываем нехватку оборонного оборудования, так еще отдаем миллиарды денег налогоплательщиков Украине в период беспрецедентного кризиса? Что на самом деле происходит?" — отметил L_Ami_du_peuple."Их отдали Украине, которая затем продала их на черном рынке. Что означает, что ими, вероятно, теперь пользуются страны против интересов Великобритании. &lt;...&gt; Просто невообразимо", — прокомментировал MathsStats."Значит, наши стратегические запасы некоторых видов обычного оружия не были восполнены. Тогда почему мы до сих пор поставляем его Украине?" — пожаловался illuminated_one."И все равно этот бешеный пес Зеленский хочет еще. Дайте ему шанс, и он заберет нас всех к себе в ад", — подытожил Dutch matrix.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html
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в мире, украина, великобритания, донбасс, нато, войска воздушно-космической обороны
В мире, Украина, Великобритания, Донбасс, НАТО, Войска воздушно-космической обороны
09:50 29.10.2022 (обновлено: 10:27 29.10.2022)
 
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине

Читатели Daily Mail потребовали прекратить поставки оружия Киеву в ущерб британской армии

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку половина переданного Украине британского запаса ракет до сих пор не была восполнена.
"Хватит отдавать наши деньги Украине", — написал Fibre wiz.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
04:20
В США раскрыли опасность поддержки Украины для всего мира
"Получается, мы испытываем нехватку оборонного оборудования, так еще отдаем миллиарды денег налогоплательщиков Украине в период беспрецедентного кризиса? Что на самом деле происходит?" — отметил L_Ami_du_peuple.
"Их отдали Украине, которая затем продала их на черном рынке. Что означает, что ими, вероятно, теперь пользуются страны против интересов Великобритании. <...> Просто невообразимо", — прокомментировал MathsStats.
"Значит, наши стратегические запасы некоторых видов обычного оружия не были восполнены. Тогда почему мы до сих пор поставляем его Украине?" — пожаловался illuminated_one.

"Никакого больше оружия для Украины, пока мы полностью не пополним наши запасы", — написал Criches1984.

"И все равно этот бешеный пес Зеленский хочет еще. Дайте ему шанс, и он заберет нас всех к себе в ад", — подытожил Dutch matrix.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
02:30
В США заявили, что Россия дождалась первых "трещин" в поддержке Украины
 
В миреУкраинаВеликобританияДонбассНАТОВойска воздушно-космической обороны
 
 
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