https://ria.ru/20221029/ukraina-1827716069.html
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине - РИА Новости, 29.10.2022
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине
Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T09:50
2022-10-29T09:50
2022-10-29T10:27
в мире
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великобритания
донбасс
нато
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читателей британского издания Daily Mail возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку половина переданного Украине британского запаса ракет до сих пор не была восполнена."Хватит отдавать наши деньги Украине", — написал Fibre wiz."Получается, мы испытываем нехватку оборонного оборудования, так еще отдаем миллиарды денег налогоплательщиков Украине в период беспрецедентного кризиса? Что на самом деле происходит?" — отметил L_Ami_du_peuple."Их отдали Украине, которая затем продала их на черном рынке. Что означает, что ими, вероятно, теперь пользуются страны против интересов Великобритании. <...> Просто невообразимо", — прокомментировал MathsStats."Значит, наши стратегические запасы некоторых видов обычного оружия не были восполнены. Тогда почему мы до сих пор поставляем его Украине?" — пожаловался illuminated_one."И все равно этот бешеный пес Зеленский хочет еще. Дайте ему шанс, и он заберет нас всех к себе в ад", — подытожил Dutch matrix.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, донбасс, нато, войска воздушно-космической обороны
В мире, Украина, Великобритания, Донбасс, НАТО, Войска воздушно-космической обороны
09:50 29.10.2022 (обновлено: 10:27 29.10.2022)
Британцев шокировало состояние собственной армии после поставок Украине
Читатели Daily Mail потребовали прекратить поставки оружия Киеву в ущерб британской армии
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Читателей британского издания Daily Mail
возмутили сообщения о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия, поскольку половина переданного Украине британского запаса ракет до сих пор не была восполнена.
"Хватит отдавать наши деньги Украине", — написал Fibre wiz.
"Получается, мы испытываем нехватку оборонного оборудования, так еще отдаем миллиарды денег налогоплательщиков Украине в период беспрецедентного кризиса? Что на самом деле происходит?" — отметил L_Ami_du_peuple.
"Их отдали Украине, которая затем продала их на черном рынке. Что означает, что ими, вероятно, теперь пользуются страны против интересов Великобритании. <...> Просто невообразимо", — прокомментировал MathsStats.
"Значит, наши стратегические запасы некоторых видов обычного оружия не были восполнены. Тогда почему мы до сих пор поставляем его Украине?" — пожаловался illuminated_one.
"Никакого больше оружия для Украины, пока мы полностью не пополним наши запасы", — написал Criches1984.
"И все равно этот бешеный пес Зеленский хочет еще. Дайте ему шанс, и он заберет нас всех к себе в ад", — подытожил Dutch matrix.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон
и его союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Москва
не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС
.