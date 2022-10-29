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МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок - РИА Новости, 29.10.2022
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МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок
МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок - РИА Новости, 29.10.2022
МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок
Действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок, сообщает МИД России. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:17
2022-10-29T18:35
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок, сообщает МИД России.В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20221029/sdelka-1827788807.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, севастополь, стамбул
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Севастополь, Стамбул
18:17 29.10.2022 (обновлено: 18:35 29.10.2022)
 
МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок

В МИД России сообщили о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок, сообщает МИД России.
В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.
"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, заключили в МИД РФ.
Сухогруз Navi-Star с зерном - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
18:16
Источник: Турция пока не получила от России уведомлений по зерновой сделке
 
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