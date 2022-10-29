МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок

"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок", - говорится в сообщении.