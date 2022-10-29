18:17 29.10.2022 (обновлено: 18:35 29.10.2022)
МИД сообщил о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок
В МИД России сообщили о приостановке действия продуктовой сделки на неопределенный срок
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок, сообщает МИД России.
В заявлении, размещенном на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.
"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, заключили в МИД РФ.