https://ria.ru/20221029/ubiystvo-1827741481.html
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области - РИА Новости, 29.10.2022
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области
Следователи установили причастного к убийству 12-летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области, им оказался ее дальний родственник, сообщил... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T12:38
2022-10-29T12:38
2022-10-29T16:37
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости. Следователи установили причастного к убийству 12-летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области, им оказался ее дальний родственник, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону.По данным ведомства, 25 октября в хуторе Тереховский нашли убитой 12-летнюю девочку со множеством колото-резаных ранений и черепно-мозговой травмой. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство"."Установлено лицо, причастное к убийству 12-летней девочки. Между ними произошел словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась", — сказал представитель ведомства, отметив, что он является дальним родственником девочки. Другие подробности не сообщаются.По данным источника РИА Новости, совершившему убийство девочки 12 лет, он проживал в том же хуторе Тереховский.
https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
https://ria.ru/20220804/ubiystvo-1807170623.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
12:38 29.10.2022 (обновлено: 16:37 29.10.2022)
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области
Источник: к убийству девочки в ростовском хуторе мог быть причастен 12-летний родственник
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости. Следователи установили причастного к убийству 12-летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области, им оказался ее дальний родственник, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону.
По данным ведомства, 25 октября в хуторе Тереховский нашли убитой 12-летнюю девочку со множеством колото-резаных ранений и черепно-мозговой травмой. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
"Установлено лицо, причастное к убийству 12-летней девочки. Между ними произошел словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась", — сказал представитель ведомства, отметив, что он является дальним родственником девочки. Другие подробности не сообщаются.
По данным источника РИА Новости, совершившему убийство девочки 12 лет, он проживал в том же хуторе Тереховский.