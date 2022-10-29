https://ria.ru/20221029/ubiystvo-1827741481.html

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области - РИА Новости, 29.10.2022

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Ростовской области

Следователи установили причастного к убийству 12-летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области, им оказался ее дальний родственник, сообщил... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T12:38

2022-10-29T12:38

2022-10-29T16:37

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости. Следователи установили причастного к убийству 12-летней девочки в Усть-Донецком районе Ростовской области, им оказался ее дальний родственник, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону.По данным ведомства, 25 октября в хуторе Тереховский нашли убитой 12-летнюю девочку со множеством колото-резаных ранений и черепно-мозговой травмой. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство"."Установлено лицо, причастное к убийству 12-летней девочки. Между ними произошел словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась", — сказал представитель ведомства, отметив, что он является дальним родственником девочки. Другие подробности не сообщаются.По данным источника РИА Новости, совершившему убийство девочки 12 лет, он проживал в том же хуторе Тереховский.

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

https://ria.ru/20220804/ubiystvo-1807170623.html

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область