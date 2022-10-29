https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T18:10
2022-10-29T18:10
2022-10-29T18:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры.Объявление тревоги также подтвердили администрации регионов.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
18:10 29.10.2022 (обновлено: 18:37 29.10.2022)
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины