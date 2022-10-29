https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T18:10

2022-10-29T18:10

2022-10-29T18:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры.Объявление тревоги также подтвердили администрации регионов.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

харьков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, харьков, вооруженные силы рф