https://ria.ru/20221029/trevoga-1827784510.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в ряде областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:47
2022-10-29T17:47
2022-10-29T17:54
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_76ad2bb8f8ac7eb5ec47b7724df502fa.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в ряде областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Объявление тревоги в регионах подтверждают и власти областных военных администраций."Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении Киевгорсовета (КГГА) в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_6fe4443c3955c813836c0e37f2a89c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ
17:47 29.10.2022 (обновлено: 17:54 29.10.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях Украины