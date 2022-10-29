https://ria.ru/20221029/trevoga-1827784510.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.10.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в ряде областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T17:47

2022-10-29T17:47

2022-10-29T17:54

специальная военная операция на украине

киев

украина

в мире

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в ряде областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Объявление тревоги в регионах подтверждают и власти областных военных администраций."Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении Киевгорсовета (КГГА) в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, киевская область, вооруженные силы рф