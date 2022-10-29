https://ria.ru/20221029/tralschik-1827750982.html

При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно

При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно - РИА Новости, 29.10.2022

При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно

Морской тральщик Черноморского флота получил незначительное повреждение из-за украинской атаки морскими дронами в Севастополе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T13:51

2022-10-29T13:51

2022-10-29T15:23

специальная военная операция на украине

севастополь

черноморский флот вмф россии

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148108/96/1481089649_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_2749e29676e63ec01c2a5e8c54e2ac43.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Морской тральщик Черноморского флота получил незначительное повреждение из-за украинской атаки морскими дронами в Севастополе, сообщили в Минобороны."В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", — отметили в ведомстве.Всего в нападении были задействованы 16 дронов — кроме семи морских, еще девять воздушных беспилотников. Все воздушные цели сбиты.Атакованы корабли, которые задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" для вывоза злаковых из украинских портов.Как утверждают в ведомстве, за атакой стоят военнослужащие 73-го специального центра морских операций, которых обучали находящиеся в Николаевской области британские инструкторы.Они же, как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, причастны к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, который произошел 26 сентября.

https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф