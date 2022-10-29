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При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно - РИА Новости, 29.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221029/tralschik-1827750982.html
При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно
При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно - РИА Новости, 29.10.2022
При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно
Морской тральщик Черноморского флота получил незначительное повреждение из-за украинской атаки морскими дронами в Севастополе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T13:51
2022-10-29T15:23
специальная военная операция на украине
севастополь
черноморский флот вмф россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Морской тральщик Черноморского флота получил незначительное повреждение из-за украинской атаки морскими дронами в Севастополе, сообщили в Минобороны."В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", — отметили в ведомстве.Всего в нападении были задействованы 16 дронов — кроме семи морских, еще девять воздушных беспилотников. Все воздушные цели сбиты.Атакованы корабли, которые задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" для вывоза злаковых из украинских портов.Как утверждают в ведомстве, за атакой стоят военнослужащие 73-го специального центра морских операций, которых обучали находящиеся в Николаевской области британские инструкторы.Они же, как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, причастны к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, который произошел 26 сентября.
https://ria.ru/20221029/ataka-1827750095.html
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севастополь, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Черноморский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ
13:51 29.10.2022 (обновлено: 15:23 29.10.2022)
 
При атаке беспилотников на Севастополь повреждено одно судно

Минобороны: при атаке БПЛА на Севастополь поврежден морской тральщик "Иван Голубец"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Морской тральщик Черноморского флота получил незначительное повреждение из-за украинской атаки морскими дронами в Севастополе, сообщили в Минобороны.
"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", — отметили в ведомстве.
Всего в нападении были задействованы 16 дронов — кроме семи морских, еще девять воздушных беспилотников. Все воздушные цели сбиты.
Атакованы корабли, которые задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" для вывоза злаковых из украинских портов.
Как утверждают в ведомстве, за атакой стоят военнослужащие 73-го специального центра морских операций, которых обучали находящиеся в Николаевской области британские инструкторы.
Они же, как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, причастны к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море, который произошел 26 сентября.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
13:44Специальная военная операция на Украине
Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольЧерноморский флот ВМФ РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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